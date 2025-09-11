La información que maneja el FBI sobre el atacante de Charlie Kirk: huellas y datos sobre su perfil

El agente especial del FBI, Robert Bohls, y el comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, ofrecieron una conferencia de prensa hoy para actualizar la investigación sobre el asesinato del activista político Charlie Kirk, quien fue baleado en la Universidad del Valle de Utah.
Lo que sabe el FBI
Las autoridades confirmaron que están activamente buscando al atacante, que continúa prófugo. El comisionado Mason reveló que tienen videos del sospechoso y están trabajando para identificarlo. En caso de no lograrlo, las imágenes serán publicadas para solicitar la ayuda del público. Mason señaló que el tirador, después de disparar, "salió del campus y se adentró en un barrio" donde las cámaras de seguridad están siendo revisadas para rastrear sus movimientos.
Por su parte, el agente especial Bohls informó que se ha recuperado el arma utilizada: un "rifle de cerrojo de alta potencia" encontrado en una zona boscosa. En el lugar, los investigadores también hallaron huellas de calzado, palmas y antebrazos. Bohls describió al sospechoso como alguien de "edad universitaria" que se mezcló con los estudiantes durante el evento.
Ambos funcionarios calificaron el suceso como un "ataque selectivo" y aseguraron a la comunidad que no se encuentra en riesgo. El asesinato de Kirk ocurrió cuando respondía preguntas de los estudiantes en un evento público, y según la policía, el disparo fue hecho desde el techo de un edificio cercano. Kirk, un conocido activista de derecha, falleció poco después en el hospital.
El trágico incidente ha generado reacciones a nivel nacional. El presidente Donald Trump calificó el hecho como un momento "oscuro" para el país y rindió homenaje a Kirk, a quien describió como "un patriota" y "un mártir de la verdad y la libertad".
(Con información de RT)