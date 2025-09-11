La información que maneja el FBI sobre el atacante de Charlie Kirk: huellas y datos sobre su perfil

Ambos funcionarios calificaron el suceso como un "ataque selectivo" y aseguraron a la comunidad que no se encuentra en riesgo. El asesinato de Kirk ocurrió cuando respondía preguntas de los estudiantes en un evento público, y según la policía, el disparo fue hecho desde el techo de un edificio cercano. Kirk, un conocido activista de derecha, falleció poco después en el hospital.

El trágico incidente ha generado reacciones a nivel nacional. El presidente Donald Trump calificó el hecho como un momento "oscuro" para el país y rindió homenaje a Kirk, a quien describió como "un patriota" y "un mártir de la verdad y la libertad".

(Con información de RT)