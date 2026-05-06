"Ganamos todas": Thelma Fardin anunció que Darthés deberá cumplir seis años de prisión

“Porque si yo gané, y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca. El que sabe que me sostuvo y el que no lo sabe, pero me sostuvo. Desde lo más profundo de mi corazón, a todo el mundo, gracias a todos por estar ahí”, expresó.

El juicio social y un fallo reparador

En el mencionaod video, la actriz recuerda lo que vivó tras denunciar el abuso y quedar expuesta a los juicios de la sociedad. “Sabía que me iban a poner en el lugar de mentirosa. Más allá de las consecuencias, de lo agotador, no podía hacer otra cosa”, señaló.

Este fallo cierra la instancia de apelaciones tras múltiples presentaciones de la defensa, y es señalado como un antecedente de alcance internacional en materia de protección de derechos de niñas, adolescentes y mujeres.