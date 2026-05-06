La Justicia de Brasil rechazó los últimos dos recursos presentados por la defensa de Juan Darthés y dejó firme la condena a seis años y medio de cárcel por abuso sexual contra Thelma Fardin cuando ella tenía 16 años. El actor deberá cumplir la pena en un penal brasileño.
Justicia de Brasil rechazó apelaciones
"Ganamos todas": Thelma Fardin anunció que Darthés deberá cumplir seis años de prisión
La ratificación de la condena para Juan Darthés por abuso sexual fue comunicada por la propia Thelma Fardin mediante un video difundido en sus redes sociales.