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Mundo

Justicia de Brasil rechazó apelaciones

"Ganamos todas": Thelma Fardin anunció que Darthés deberá cumplir seis años de prisión

La ratificación de la condena para Juan Darthés por abuso sexual fue comunicada por la propia Thelma Fardin mediante un video difundido en sus redes sociales.

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La actriz denunció que fue abusada por el actor en el año 2009, durante las grabaciones de la comedia Patito Feo.

La ratificación de la condena fue comunicada por la propia Thelma Fardin mediante un video difundido en sus redes sociales. En el mensaje, repasó los ocho años de proceso judicial que atravesó tres países.“Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyo en este proceso”, escribió Fardín en la publicación del video.

“Porque si yo gané, y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca. El que sabe que me sostuvo y el que no lo sabe, pero me sostuvo. Desde lo más profundo de mi corazón, a todo el mundo, gracias a todos por estar ahí”, expresó.

El juicio social y un fallo reparador

En el mencionaod video, la actriz recuerda lo que vivó tras denunciar el abuso y quedar expuesta a los juicios de la sociedad. “Sabía que me iban a poner en el lugar de mentirosa. Más allá de las consecuencias, de lo agotador, no podía hacer otra cosa”, señaló.

Este fallo cierra la instancia de apelaciones tras múltiples presentaciones de la defensa, y es señalado como un antecedente de alcance internacional en materia de protección de derechos de niñas, adolescentes y mujeres.

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