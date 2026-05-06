El dominio manufacturero de China se consolida ante la crisis energética en Oriente Medio

Impulso a la tecnología limpia

El disparo en los precios del petróleo y el gas natural ha acelerado el interés global por la transición verde. En este escenario, China capitaliza su liderazgo en costos y escala:

Vehículos Eléctricos: Las exportaciones crecieron un 53 % en marzo.

Energía Solar: Los envíos de celdas solares aumentaron un 80 % interanual.

Almacenamiento: Las baterías de ion-litio registraron una suba del 34 %.

Infraestructura Eléctrica: Se estima que las exportaciones de cable trenzado de aluminio podrían duplicarse respecto al año pasado, alcanzando hasta 50.000 toneladas entre abril y mayo.

Un dominio estratégico

"Los fabricantes chinos son los mejor posicionados para responder con rapidez cuando la demanda global se acelera de repente", señaló Xinyi Shen, asesora del Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio. La integración de sus cadenas de suministro permite a empresas como Gotion High-Tech observar un "renovado foco global" en tecnologías que antes competían en desventaja frente a los hidrocarburos.

Pese a este crecimiento exponencial, analistas advierten que la reciente eliminación de algunos reembolsos fiscales a la exportación por parte del gobierno chino podría actuar como un moderador del crecimiento en los próximos meses. Sin embargo, por el momento, la dinámica del conflicto internacional refuerza la hegemonía de China como el gran centro manufacturero del mundo ante una demanda de emergencia.