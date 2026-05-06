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Mundo guerra | Oriente Medio |

Efectos de la guerra

El dominio manufacturero de China se consolida ante la crisis energética en Oriente Medio

La guerra en Oriente Medio recorta suministros globales y dispara los precios del crudo, consolidando a China como líder récord en metales y energía.

China y la exportación en medio de la guerra

China y la exportación en medio de la guerra
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La actual guerra en Oriente Medio, que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, está reconfigurando los flujos globales de materias primas. El conflicto no solo ha provocado el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, sino que ha impactado directamente en la producción de aluminio en el Golfo Pérsico —región responsable del 9 % del suministro mundial—, dejando un vacío que la industria China está llenando a un ritmo sin precedentes.

Récord en exportaciones de metales

Según proyecciones de la principal asociación industrial de China recogidas por Bloomberg, los envíos de productos de aluminio alcanzarán un máximo histórico este año. El cobre, mineral crítico para la transición energética, sigue una tendencia similar.

Desde finales de marzo, los fabricantes chinos han reportado un alza vertical en los pedidos urgentes, especialmente para componentes destinados a redes eléctricas y la industria automotriz. Actualmente, diversas plantas laminadoras ya tienen su capacidad de producción completa hasta el mes de junio, impulsadas por la demanda de placas de enfriamiento para centros de datos y celdas de baterías.

Impulso a la tecnología limpia

El disparo en los precios del petróleo y el gas natural ha acelerado el interés global por la transición verde. En este escenario, China capitaliza su liderazgo en costos y escala:

  • Vehículos Eléctricos: Las exportaciones crecieron un 53 % en marzo.

  • Energía Solar: Los envíos de celdas solares aumentaron un 80 % interanual.

  • Almacenamiento: Las baterías de ion-litio registraron una suba del 34 %.

  • Infraestructura Eléctrica: Se estima que las exportaciones de cable trenzado de aluminio podrían duplicarse respecto al año pasado, alcanzando hasta 50.000 toneladas entre abril y mayo.

Un dominio estratégico

"Los fabricantes chinos son los mejor posicionados para responder con rapidez cuando la demanda global se acelera de repente", señaló Xinyi Shen, asesora del Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio. La integración de sus cadenas de suministro permite a empresas como Gotion High-Tech observar un "renovado foco global" en tecnologías que antes competían en desventaja frente a los hidrocarburos.

Pese a este crecimiento exponencial, analistas advierten que la reciente eliminación de algunos reembolsos fiscales a la exportación por parte del gobierno chino podría actuar como un moderador del crecimiento en los próximos meses. Sin embargo, por el momento, la dinámica del conflicto internacional refuerza la hegemonía de China como el gran centro manufacturero del mundo ante una demanda de emergencia.

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