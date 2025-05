La Policía argentina le pegó a un cura que marchaba con los jubilados

El padre Olveira relató que intentó impedir la detención de otro manifestante y fue agredido, presuntamente con un escudo policial. A pesar de haber sido atendido por emergencias en el lugar, no fue detenido, a diferencia de otra persona que protestaba. Me dejaron ir "por ser cura". "Yo tengo coronita, pero el pueblo no", cuestionó el cura conocido por marchar junto al pueblo.