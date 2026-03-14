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Política Policía | Marset | Uruguay

Inteligencia

Intercambio de información entre policía de Uruguay, Paraguay y Bolivia permitió la captura de Marset

El ministro Carlos Negro destacó que el intercambio de datos entre la policía de Uruguay, Bolivia y Paraguay fue clave para detener al narcotraficante.

Intercambio de información de la Policía uruguaya

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El Ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó oficialmente este viernes la detención del ciudadano uruguayo Sebastián Marset en territorio boliviano. El jerarca calificó el operativo como el "golpe más importante al narcotráfico en la región" en los últimos años, destacando que la captura fue el resultado directo de un intercambio estratégico de inteligencia entre Uruguay, Bolivia y Paraguay.

Cooperación regional: La clave del éxito

Durante la conferencia de prensa, el ministro Negro subrayó que el paradero de Marset fue identificado gracias a los datos aportados por la Policía Uruguaya durante la reciente Reunión del Comité Latinoamericano de Ministros de Seguridad en Santiago de Chile.

"En reuniones bilaterales con el Ministro de Gobierno de Bolivia, Marcos Oviedo, aportamos datos clave sobre las operaciones e investigaciones realizadas en Uruguay que permitieron establecer el paradero del prófugo", explicó el secretario de Estado.

Esta colaboración se extendió también a las autoridades de Paraguay y Colombia, consolidando un frente unido contra el crimen organizado en América.

Confirmación técnica y científica

Para despejar cualquier duda sobre la identidad del detenido, el Director Nacional de la Policía, José Manuel Azambuya, informó que Interpol Bolivia envió la ficha dactilar de Marset a primera hora del viernes.

El equipo técnico uruguayo realizó el cotejo científico de inmediato, confirmando plenamente que se trata del narcotraficante buscado. "Técnicamente y científicamente, no tenemos dudas de que es la persona de la que estamos hablando", ratificó Azambuya.

Próximos pasos: Extradición y Justicia Internacional

El Ministro Negro adelantó que Marset será trasladado a los Estados Unidos para comparecer ante la justicia de ese país. Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno uruguayo en colaborar estrechamente con las autoridades estadounidenses, dado que el detenido posee múltiples causas pendientes y responsabilidades confirmadas en hechos delictivos dentro de Uruguay.

"La Policía uruguaya se mantiene alerta y abierta a cooperar con Estados Unidos para que el peso de la ley caiga sobre los responsables", concluyó el ministro.

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