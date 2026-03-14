Intercambio de información entre policía de Uruguay, Paraguay y Bolivia permitió la captura de Marset

Esta colaboración se extendió también a las autoridades de Paraguay y Colombia, consolidando un frente unido contra el crimen organizado en América.

Confirmación técnica y científica

Para despejar cualquier duda sobre la identidad del detenido, el Director Nacional de la Policía, José Manuel Azambuya, informó que Interpol Bolivia envió la ficha dactilar de Marset a primera hora del viernes.

El equipo técnico uruguayo realizó el cotejo científico de inmediato, confirmando plenamente que se trata del narcotraficante buscado. "Técnicamente y científicamente, no tenemos dudas de que es la persona de la que estamos hablando", ratificó Azambuya.

Próximos pasos: Extradición y Justicia Internacional

El Ministro Negro adelantó que Marset será trasladado a los Estados Unidos para comparecer ante la justicia de ese país. Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno uruguayo en colaborar estrechamente con las autoridades estadounidenses, dado que el detenido posee múltiples causas pendientes y responsabilidades confirmadas en hechos delictivos dentro de Uruguay.

"La Policía uruguaya se mantiene alerta y abierta a cooperar con Estados Unidos para que el peso de la ley caiga sobre los responsables", concluyó el ministro.