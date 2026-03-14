El Ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó oficialmente este viernes la detención del ciudadano uruguayo Sebastián Marset en territorio boliviano. El jerarca calificó el operativo como el "golpe más importante al narcotráfico en la región" en los últimos años, destacando que la captura fue el resultado directo de un intercambio estratégico de inteligencia entre Uruguay, Bolivia y Paraguay.
Inteligencia
Intercambio de información entre policía de Uruguay, Paraguay y Bolivia permitió la captura de Marset
El ministro Carlos Negro destacó que el intercambio de datos entre la policía de Uruguay, Bolivia y Paraguay fue clave para detener al narcotraficante.