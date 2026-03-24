Cuba denunció "feroz presión y chantaje" de EEUU para boicotear a sus brigadas médicas en el exterior

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este martes 24 de marzo que el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) trata de boicotear el desempeño de las brigadas médicas cubanas en distintos países de América Latina, mediante una campaña de "feroz presión y chantaje".
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"Con feroz presión y chantaje, el Gobierno de EEUU actúa en América Latina y el Caribe para asegurarse de que las brigadas médicas cubanas abandonen todos los países de la región donde se encuentran".
El diplomático señaló que, en caso de que se retire el contingente de salud, "castigan a los pueblos y comunidades más desfavorecidas de la región, que durante décadas han recibido la atención médica cubana".
"A cambio prometen recursos que sabemos que nunca llegarán ni beneficiarán a esas poblaciones", advirtió Rodríguez.
El jefe de la diplomacia cubana explicó que uno de los objetivos es "seguir cortando fuentes de ingresos" a la isla.