Llegó a Venezuela una delegación del Departamento de Estado de EEUU

En tal contexto, Caracas precisó que el acercamiento con Washington tiene como "propósito […] abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del presidente de la República [Nicolás Maduro] y la primera dama [Cilia Flores], así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo".

"El Gobierno Bolivariano de Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los EEUU, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países", afirmó.

Comunicado 1

Comunicado 2

Trump celebró orden excarcelaciones y canceló "segunda ola de ataques" a Venezuela

Previamente, este viernes, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que, ante la cooperación de Caracas con Washington, canceló una "segunda ola de ataques" que se esperaba contra Venezuela.

El mandatario calificó de "gesto muy importante e inteligente" la reciente excarcelación por parte de las autoridades venezolanas. "EE.UU. y Venezuela están trabajando bien juntos, especialmente en lo que respecta a reconstruir, de una forma mucho más grande, mejor y más moderna, su infraestructura de petróleo y gas", dijo.

En la jornada anterior, el inquilino de la Casa blanca afirmó que Caracas comenzó la liberación de presos a petición de EE.UU. "Se lo pedimos y han sido geniales", indicó.