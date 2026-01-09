Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Trump | Venezuela | bloqueo

EEUU

Trump afirmó que suspendió nuevos ataques a Venezuela

A pesar del anuncio del cese de las hostilidades aéreas o terrestres sobre Venezuela,Trump dejó en claro que la presión marítima no desaparecerá de inmediato.

 Foto: Sputnik
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de una nueva fase de operaciones militares contra Venezuela. El mandatario vinculó esta decisión a un incipiente marco de colaboración entre Washington y Caracas destinado a la recuperación del sector extractivo venezolano.

A través de un mensaje publicado en su red social, Truth, el presidente estadounidense confirmó que la "segunda ola de ataques" que estaba prevista ha quedado sin efecto. Según el jefe de Estado, ambos países han comenzado a transitar un camino de cooperación técnica y económica.

El foco en el petróleo y el gas

El mandatario señaló que el eje de este acercamiento es el sector energético, severamente deteriorado tras años de crisis y sanciones. Trump detalló que están trabajando codo a codo, “especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas”.

“Debido a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques esperada previamente”, agregó.

Bloqueo naval bajo "motivos de seguridad"

A pesar del cese de las hostilidades aéreas o terrestres sugeridas en su mensaje, la presión marítima no desaparecerá de inmediato. Trump aclaró que el despliegue de barcos estadounidenses que mantienen el bloqueo a los petroleros en las costas venezolanas “permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”.

