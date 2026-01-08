Donald Trump expresó en una entrevista con The New York Times, que su poder como comandante en jefe está limitado únicamente por su "propia moralidad", relegando a un segundo plano las normas del derecho internacional y otros mecanismos de control que suelen servir de contrapeso a la hora de ordenar ataques, invasiones o coerciones contra otros países.
Mr. Danger
Trump advirtió: "No necesito el derecho internacional"
El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó en una entrevista que lo único que lo puede detener son sus propias pautas morales.