Mundo Donald Trump | internacional | EEUU

Mr. Danger

Trump advirtió: "No necesito el derecho internacional"

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó en una entrevista que lo único que lo puede detener son sus propias pautas morales.

Trump hace de la amenaza una política de Estado.

 Sputnik
Por Redacción Caras y Caretas

Donald Trump expresó en una entrevista con The New York Times, que su poder como comandante en jefe está limitado únicamente por su "propia moralidad", relegando a un segundo plano las normas del derecho internacional y otros mecanismos de control que suelen servir de contrapeso a la hora de ordenar ataques, invasiones o coerciones contra otros países.

Trump: "Mi propia mente es lo único que puede detenerme"

Al ser preguntado específicamente sobre si existían restricciones a su autoridad para desplegar la fuerza militar a nivel global, el presidente de Estados Unidos (EEUU) respondió de manera contundente: "Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente es lo único que puede detenerme". "No necesito el derecho internacional", advirtió.

Si bien reconoció que su Administración tiene que respetar el derecho internacional, matizó que será él quien decida cuándo se aplican esas restricciones a EEUU. "Depende de cuál sea tu definición del derecho internacional", argumentó en conversación con el medio neoyorquino.

Dejando abierta la puerta a una interpretación unilateral de las obligaciones internacionales del país, Trump también reconoció la existencia de ciertas limitaciones que enfrenta dentro de EEUU.

FUENTE: RT en Español

