Lula envió proyecto urgente al Congreso para reducir la jornada laboral y eliminar el 6+1

Urgencia y plazos

El envío con urgencia constitucional obliga a la Cámara de Diputados a debatir y votar el proyecto en un plazo máximo de 45 días. Si no se cumple, la medida pasa a bloquear la agenda legislativa, lo que ejerce una fuerte presión sobre el presidente de la Cámara, Hugo Motta.

Esta estrategia permite al gobierno sortear el lento trámite de una Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC), que ya estaba estancada en la Comisión de Constitución y Justicia. A diferencia de una PEC, que requiere quórum calificado de tres quintos en dos rondas de votación, un proyecto de ley se aprueba por mayoría simple en una sola vuelta.

Contexto político

La iniciativa llega en un momento clave para Lula, quien busca revertir el desgaste en las encuestas de cara a las elecciones de 2026. Según sondeos recientes, el presidente ha sido superado por primera vez por el senador Flavio Bolsonaro (hijo del expresidente Jair Bolsonaro) en una proyección de segunda vuelta (42% a 40%).

Analistas señalan que Lula aplica una “polarización estratégica”: si el proyecto se aprueba, se anota un triunfo social; si el Congreso lo bloquea, el mandatario tendrá un enemigo claro a quien culpar durante la campaña.

Cerca de 37,2 millones de brasileños (el 74% de los empleados formales) trabajan más de 40 horas semanales, y 14 millones están sujetos a la desgastante escala 6x1. Además, en 2024 se registraron unas 500.000 bajas laborales por enfermedades psicológicas relacionadas con el entorno de trabajo.

Reacciones

Mientras las centrales sindicales celebran la medida como una “reparación histórica”, el sector empresarial ya mostró su preocupación. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) advirtió que la reducción podría elevar los costos salariales hasta un 7% anual y generar un impacto inflacionario, aunque el gobierno rebate estas cifras apoyándose en estudios del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea).

El ministro Guilherme Boulos, de la Secretaría General de la Presidencia, defendió la iniciativa comparándola con el modelo argentino de Javier Milei: “El gobierno de extrema derecha en Argentina aumentó la jornada a 12 horas diarias. Nosotros estamos del lado de los trabajadores”.

Con esta jugada, Lula busca no solo mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino también alinear a Brasil con estándares internacionales como Francia (35 horas) y Alemania, bajo la premisa de que los avances tecnológicos deben traducirse en más tiempo libre y no solo en rentabilidad empresarial.