Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo presidente |

amistoso

Lula y Trump hablaron por teléfono; no descartan un encuentro personal

Brasil y EEUU están enfrentados por temas económicos y comerciales tras la decisión de Trump de cobrar elevados aranceles a productos brasileños.

Donald Trump habló con Lula.

Donald Trump habló con Lula.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este lunes tras conversar telefónicamente con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que ambos líderes se reunirán personalmente "en un futuro no muy lejano".

"Vamos a tener más conversaciones y nos vamos a reunir en un futuro no muy lejano, tanto en Brasil como en EEUU", dijo el mandatario estadounidense en la red Truth Social.

"El presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibió, esta mañana, una llamada telefónica del presidente Donald Trump, de EEUU; en tono amistoso, los dos líderes conversaron durante 30 minutos, cuando recordaron la buena química que tuvieron en Nueva York en ocasión de la Asamblea General de la ONU, los dos presidentes reiteraron la impresión positiva de aquel encuentro", indicó el Gobierno brasileño en un comunicado.

Se trata del primer contacto formal entre los dos líderes y la primera señal de deshielo en la crisis diplomática abierta entre EEUU y Brasil después de que en julio Trump aplicara aranceles del 50 por ciento a los productos brasileños.

Durante la conversación, Lula "solicitó la retirada de la sobretasa" a los productos nacionales y de las medidas restrictivas impuestas a autoridades brasileñas.

Sanciones a Brasil

La administración Trump también aplicó sanciones a jueces del Tribunal Supremo Federal como represalia por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) por intento de golpe de Estado, que el líder estadounidense definió como una "caza de brujas".

Trump designó a su secretario de Estado (canciller), Marco Rubio, para seguir las negociaciones con el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, el canciller Mauro Vieira y el ministro de Economía Fernando Haddad.

Según el comunicado, los mandatarios estuvieron de acuerdo "en encontrarse personalmente en breve" y Lula sugirió que sea en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) en Malasia, a finales de este mes.

Además, Lula reiteró la invitación para que Trump asista a la COP30 de Belém do Pará (norte de Brasil) en noviembre y se mostró dispuesto a viajar a EEUU.

Finalmente, el Gobierno informó que los dos presidentes intercambiaron números de teléfono para establecer una vía directa de comunicación.

(Sputnik)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar