Lula y Trump hablaron por teléfono; no descartan un encuentro personal

Se trata del primer contacto formal entre los dos líderes y la primera señal de deshielo en la crisis diplomática abierta entre EEUU y Brasil después de que en julio Trump aplicara aranceles del 50 por ciento a los productos brasileños.

Durante la conversación, Lula "solicitó la retirada de la sobretasa" a los productos nacionales y de las medidas restrictivas impuestas a autoridades brasileñas.

Sanciones a Brasil

La administración Trump también aplicó sanciones a jueces del Tribunal Supremo Federal como represalia por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) por intento de golpe de Estado, que el líder estadounidense definió como una "caza de brujas".

Trump designó a su secretario de Estado (canciller), Marco Rubio, para seguir las negociaciones con el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, el canciller Mauro Vieira y el ministro de Economía Fernando Haddad.

Según el comunicado, los mandatarios estuvieron de acuerdo "en encontrarse personalmente en breve" y Lula sugirió que sea en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) en Malasia, a finales de este mes.

Además, Lula reiteró la invitación para que Trump asista a la COP30 de Belém do Pará (norte de Brasil) en noviembre y se mostró dispuesto a viajar a EEUU.

Finalmente, el Gobierno informó que los dos presidentes intercambiaron números de teléfono para establecer una vía directa de comunicación.

(Sputnik)