Milei: "Alianza con EEUU es una declaración de Argentina para el mundo"

La agenda del Comando Sur de EEUU en Argentina

Richardson había llegado a Argentina con una agenda basada en dso preocupaciones relativas a la influencia de China en dicho país: La eventual participación de China en la construcción de un Polo Logístico Antártico (algo sobre lo que EEUU hasta ahora no probó) y el boicot de la base espacial que el Gobierno de Xi Jinping mantiene en la provincia de Neuquén, que, pese a las sospechas de EEUU no pudo aportar hasta ahora una sola prueba fehaciente de que China utilice esa estación con algún otro objetivo (por caso militar) que es lo que subyace a sus acusaciones. Pero aún así, la administración libertaria se comprometió a realizar un “relevamiento técnico” de lo acordado con China porque, según fuentes oficiales, “hay cosas raras en el contrato”, como que supuestamente Argentina no tiene acceso a la base.