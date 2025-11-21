Milei mufa: se cayó el préstamo de 20 mil millones de EEUU para Argentina

5 mil millones para cubrir enero

El reemplazo del megapaquete es un préstamo estructurado como una operación de recompra. Argentina cedería una cartera de inversiones como garantía a cambio de recibir unos 5 mil millones de dólares. El objetivo central es afrontar un vencimiento de deuda cercano a los 4 mil millones en enero.

La lógica del mecanismo es simple: el Gobierno obtendría divisas de inmediato, y luego debería salir al mercado de bonos en los meses siguientes para recomprar esos activos y cancelar el repo. Pero el riesgo para los bancos es evidente: si las condiciones financieras internacionales empeoran o si Argentina no logra colocar deuda, las entidades podrían quedar expuestas a pérdidas.

Las conversaciones están aún en una fase preliminar, advierte el WSJ, y no hay certezas de que la operación llegue a cerrarse.

Washington, respaldos y tensiones internas

Aunque el Tesoro estadounidense se negó a dar precisiones sobre el apoyo financiero, un portavoz sostuvo que el gobierno “sigue confiando en el compromiso del presidente Milei y del ministro Caputo con los principios fundamentales para hacer que Argentina vuelva a ser grande”. La frase marcó un respaldo político, pero no despejó dudas sobre la magnitud o el calendario de la ayuda.

El apoyo a Argentina ha generado tensiones en la administración Trump, especialmente en medio del reciente cierre del gobierno estadounidense, que dejó a miles de empleados públicos sin sueldo durante 43 días. Legisladores cuestionaron a Bessent por priorizar asistencia externa mientras persistía la crisis interna.

A ello se sumó una carta de la senadora Elizabeth Warren dirigida a las principales entidades financieras —JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs y Wells Fargo— para que aclararan si exigirían garantías que pudieran perjudicar a los contribuyentes estadounidenses. La mayoría evitó brindar detalles y apeló a la confidencialidad, incrementando el clima de incertidumbre.

El resultado: un rescate recortado, negociaciones sin cerrar y un Gobierno argentino que enfrenta el inicio del año con menos respaldo del esperado.