Mundo

Milei mufa: se cayó el préstamo de 20 mil millones de EEUU para Argentina

Los bancos de EEUU abandonaron el megacrédito de 20 mil millones y ahora solo analizan un repo de 5 mil millones para que Argentina cubra un vencimiento urgente en enero.

Milei se queda sin el préstamo que esperaba.

El ambicioso salvataje financiero de 20 mil millones de dólares que el Gobierno de Javier Milei esperaba obtener de Estados Unidos (EEUU) quedó prácticamente desactivado. Según reveló The Wall Street Journal, los principales bancos estadounidenses abandonaron el proyecto original y ahora concentran sus esfuerzos en un esquema mucho más acotado: un “repo” de corto plazo por alrededor de 5 mil millones de dólares destinado únicamente a descomprimir un vencimiento inmediato de deuda.

El giro marca un golpe político y económico para la administración libertaria. El plan inicial, impulsado por el secretario del Tesoro Scott Bessent y respaldado por la administración de Donald Trump, incluía dos pilares: un swap de divisas de 20 mil millones y una línea de crédito bancaria por otros 20 mil millones. Ese paquete buscaba blindar al oficialismo y garantizar liquidez en un año marcado por fuertes tensiones macroeconómicas. Pero la dinámica cambió tras las elecciones legislativas y la falta de definiciones regulatorias desde Washington.

El diario neoyorquino explicó que “el préstamo del sector privado no llegó a concretarse porque los bancos esperaban orientación sobre qué garantías o colaterales podían usar para cubrirse de pérdidas”. Sin esa señal, las entidades dejaron de considerar seriamente el salvataje y pasaron a un formato más limitado y menos riesgoso.

5 mil millones para cubrir enero

El reemplazo del megapaquete es un préstamo estructurado como una operación de recompra. Argentina cedería una cartera de inversiones como garantía a cambio de recibir unos 5 mil millones de dólares. El objetivo central es afrontar un vencimiento de deuda cercano a los 4 mil millones en enero.

La lógica del mecanismo es simple: el Gobierno obtendría divisas de inmediato, y luego debería salir al mercado de bonos en los meses siguientes para recomprar esos activos y cancelar el repo. Pero el riesgo para los bancos es evidente: si las condiciones financieras internacionales empeoran o si Argentina no logra colocar deuda, las entidades podrían quedar expuestas a pérdidas.

Las conversaciones están aún en una fase preliminar, advierte el WSJ, y no hay certezas de que la operación llegue a cerrarse.

Washington, respaldos y tensiones internas

Aunque el Tesoro estadounidense se negó a dar precisiones sobre el apoyo financiero, un portavoz sostuvo que el gobierno “sigue confiando en el compromiso del presidente Milei y del ministro Caputo con los principios fundamentales para hacer que Argentina vuelva a ser grande”. La frase marcó un respaldo político, pero no despejó dudas sobre la magnitud o el calendario de la ayuda.

El apoyo a Argentina ha generado tensiones en la administración Trump, especialmente en medio del reciente cierre del gobierno estadounidense, que dejó a miles de empleados públicos sin sueldo durante 43 días. Legisladores cuestionaron a Bessent por priorizar asistencia externa mientras persistía la crisis interna.

A ello se sumó una carta de la senadora Elizabeth Warren dirigida a las principales entidades financieras —JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs y Wells Fargo— para que aclararan si exigirían garantías que pudieran perjudicar a los contribuyentes estadounidenses. La mayoría evitó brindar detalles y apeló a la confidencialidad, incrementando el clima de incertidumbre.

El resultado: un rescate recortado, negociaciones sin cerrar y un Gobierno argentino que enfrenta el inicio del año con menos respaldo del esperado.

