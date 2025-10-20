Trump respalda a Milei con un acuerdo financiero en plena tensión electoral.

La cercanía del anuncio con el calendario electoral no pasó inadvertida. En un gesto que combina pragmatismo económico y afinidad ideológica, Trump reafirmó públicamente su apoyo a Milei.

Trump evalúa comprar carne a Argentina

Durante un intercambio con periodistas en el Air Force One, el exmandatario definió a la Argentina como un país “sin dinero, que lucha por sobrevivir”, y dijo estar dispuesto a “ayudar a un buen aliado”. Incluso deslizó la posibilidad de un acuerdo comercial que incluiría la compra de carne argentina, presentado como un modo de “colaborar” con Buenos Aires.

La cooperación financiera y el discurso de Trump apuntan a reforzar el vínculo político con Milei, cuya gestión atraviesa un momento crítico. En ese marco, el acuerdo con Washington aparece menos como una estrategia técnica de estabilización y más como una maniobra para sostener, al menos temporalmente, un modelo económico que enfrenta su primera gran prueba ante las urnas.

(Con información de Página 12)