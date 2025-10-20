El gobierno de Javier Milei consiguió un nuevo apoyo económico de Estados Unidos (EE.UU.). El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó la firma de un “acuerdo de estabilización cambiaria” con el Departamento del Tesoro norteamericano por 20 mil millones de dólares. El convenio —una operación de swap o intercambio de monedas— permitirá reforzar las reservas internacionales y contener la volatilidad financiera.
Trump respalda a Milei con un acuerdo financiero en plena tensión electoral
El Banco Central de Argentina anunció un convenio con EE.UU. por 20 mil millones de dólares. Trump busca apuntalar al Milei frente a la inestabilidad cambiaria y el desgaste político.