Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Milei | movilizaciones | Argentina

Milei veta y la sociedad se moviliza.

Milei mantiene plan de ajuste. Vetó aumento presupuestario a universidades y Hospital Garrahan. Trabajadores convocan movilizaciones.

garrahan_cuatro
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Facundo Grille

En momentos donde el gobierno argentino afronta una crisis tanto económica como política, Milei ratificó los anuncios realizados semanas previas. Lejos de dar marcha atrás, el ejecutivo redobla su apuesta, sosteniendo su riguroso equilibrio fiscal, hoy más cuestionado que nunca.

El presidente estampó el vetó la ley de emergencia pediátrica que proponía frenar los recortes de fondos al reconocido hospital pediátrico, Hospital Garrahan, este ajuste recae sobre todo en los médicos residentes, cuyos salarios no fueron ajustados a pesar de la inflación y hoy se encuentran bajo la línea de la pobreza, también se ve afectada la capacidad de adquirir insumos médicos, así como las tareas de mantenimiento.

En simultaneo, también vetó la ley aprobada por ambas cámaras luego de dos marchas multitudinarias, donde la presión de la sociedad argentina exigía un aumento al presupuesto de las universidades públicas. El gobierno ha sido intransigente con los pedidos de las autoridades educativas que fueron las primeras en sufrir la "motosierra” del presidente.

MOVILIZACIONES

Ante los rumores de allegados a la Casa Rosada de que los vetos iban a oficializarse, empezó a diagramarse un plan de lucha por parte de los estudiantes, primero con afiches en las zonas aledañas al congreso y distintas facultades, con la proclama “Si hay veto, hay marcha” anticipando lo que ya se venía siendo preparado por el Ejecutivo.

Voceros de los distintos entes anunciaron un paro universitario para este viernes, así como una gran marcha para el miércoles 17 de septiembre junto a trabajadores del Hospital Garrahan, e invitan a que la sociedad argentina se sume a esta convocatoria.

NO AFLOJA

A pesar de que el propio Javier Milei anunció que la abultada derrota en la provincia de Buenos Aires dejaba señales, y que el gobierno debía tomar apuntes realizando una autocrítica, afirmó que iba ser inflexible en su rumbo económico.

Es por eso que vetó ambas leyes, según el criterio del equipo económico estas no especifican cuáles serían las fuentes de ingreso para solventar dicho aumento, que el gobierno estima representaría un costo adicional de más de un billón de pesos para el presupuesto 2025.

UN LLAMADO DE ATENCIÓN

Hace una semana el veto firmado por el Presidente sobre la “Ley de emergencia en discapacidad” fue tratado en ambas cámaras, siendo rechazado por amplia mayoría, hecho histórico en el país, donde la anulación de un veto presidencial no ocurría hacía 22 años. Con este antecedente a la vuelta de la esquina no es ilógico pensar que podría suceder lo mismo con estos dos vetos. El gobierno transita una crisis, su debilidad está la vista y los actores de la sociedad se lo hacen saber.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar