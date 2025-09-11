Milei veta y la sociedad se moviliza.

MOVILIZACIONES

Ante los rumores de allegados a la Casa Rosada de que los vetos iban a oficializarse, empezó a diagramarse un plan de lucha por parte de los estudiantes, primero con afiches en las zonas aledañas al congreso y distintas facultades, con la proclama “Si hay veto, hay marcha” anticipando lo que ya se venía siendo preparado por el Ejecutivo.

Voceros de los distintos entes anunciaron un paro universitario para este viernes, así como una gran marcha para el miércoles 17 de septiembre junto a trabajadores del Hospital Garrahan, e invitan a que la sociedad argentina se sume a esta convocatoria.

NO AFLOJA

A pesar de que el propio Javier Milei anunció que la abultada derrota en la provincia de Buenos Aires dejaba señales, y que el gobierno debía tomar apuntes realizando una autocrítica, afirmó que iba ser inflexible en su rumbo económico.

Es por eso que vetó ambas leyes, según el criterio del equipo económico estas no especifican cuáles serían las fuentes de ingreso para solventar dicho aumento, que el gobierno estima representaría un costo adicional de más de un billón de pesos para el presupuesto 2025.

UN LLAMADO DE ATENCIÓN

Hace una semana el veto firmado por el Presidente sobre la “Ley de emergencia en discapacidad” fue tratado en ambas cámaras, siendo rechazado por amplia mayoría, hecho histórico en el país, donde la anulación de un veto presidencial no ocurría hacía 22 años. Con este antecedente a la vuelta de la esquina no es ilógico pensar que podría suceder lo mismo con estos dos vetos. El gobierno transita una crisis, su debilidad está la vista y los actores de la sociedad se lo hacen saber.