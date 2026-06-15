Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo bombardero | estrelló |

accidente

Ocho muertos al caer bombardero B-52 tras despegar de su base en California

Un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de EEUU se estrelló al despegar de su base en California; para las autoridades es un accidente.

Enorme columna de humo donde cayó el bombardero.

Enorme columna de humo donde cayó el bombardero.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Ocho tripulantes del bombardero estratégico B-52 que se estrelló este lunes en California (oeste) probablemente hayan fallecido, informó la cadena CNN, citando a la Base de la Fuerza Aérea Edwards.

"Se cree que ocho tripulantes están muertos en el accidente de un bombardero B-52 poco después del despegue de una base al noreste de Los Ángeles el lunes por la mañana, dijo la Base de la Fuerza Aérea Edwards", reportó CNN.

La Base anunció más temprano que el B-52 Stratofortress se estrelló poco después de despegar en el aeródromo Edwards a las 11:20 am.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FoxNews/status/2066611237652156525&partner=&hide_thread=false

Bombardero estratégico

El Boeing B-52 Stratofortress -apodado "BUFF" (siglas en inglés para "Tipo Feo, Grande y Gordo" )- es un bombardero estratégico de largo alcance con ocho motores, capacidad para más de 70.000 libras de armamento y un alcance superior a 8.800 millas sin reabastecimiento.

Este modelo ha operado de forma segura por más de 60 años con actualizaciones continuas, y sus accidentes han sido poco frecuentes en las últimas décadas, con la mayoría ocurriendo en los primeros años de servicio.

El último accidente mortal en el que se vio involucrada este modelo fue en 2008, cuando seis miembros de la Fuerza Aérea murieron después de que su B-52 se estrellara en el Océano Pacífico frente a la costa de Guam, mientras se preparaban para un sobrevuelo de desfile.

(Sputnik)

Temas

Te puede interesar