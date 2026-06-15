Ocho muertos al caer bombardero B-52 tras despegar de su base en California

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FoxNews/status/2066611237652156525&partner=&hide_thread=false BREAKING: A U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, triggering an emergency response.



Emergency crews rushed to the scene as thick black smoke billowed from the wreckage scattered across the desert airfield.



More details, including… pic.twitter.com/JRx3R4ElJW — Fox News (@FoxNews) June 15, 2026

Bombardero estratégico

El Boeing B-52 Stratofortress -apodado "BUFF" (siglas en inglés para "Tipo Feo, Grande y Gordo" )- es un bombardero estratégico de largo alcance con ocho motores, capacidad para más de 70.000 libras de armamento y un alcance superior a 8.800 millas sin reabastecimiento.

Este modelo ha operado de forma segura por más de 60 años con actualizaciones continuas, y sus accidentes han sido poco frecuentes en las últimas décadas, con la mayoría ocurriendo en los primeros años de servicio.

El último accidente mortal en el que se vio involucrada este modelo fue en 2008, cuando seis miembros de la Fuerza Aérea murieron después de que su B-52 se estrellara en el Océano Pacífico frente a la costa de Guam, mientras se preparaban para un sobrevuelo de desfile.

(Sputnik)