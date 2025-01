Oficialistas y opositores marchan en una Caracas que mantiene la paz a pesar de las alarmas extranjeras

Las marchas a favor y en contra de la asunción de Nicolás Maduro

Desde la clandestinidad, Machado publicó en redes sociales un video en el que expresó: "La libertad no se suplica, se lucha y se conquista, se gana". "Aquí nadie se queda atrás. Salgamos llenos de confianza. Paralizados no logramos el cambio. Maduro no se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás (...). Sal, grita, lucha", manifestó la líder que se sumó a la marcha opositora.