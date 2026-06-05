"La Junta dio una señal clara": Justo Onandi destacó aprobación de proyectos clave para Montevideo

“Estamos muy conformes con el resultado obtenido porque se trata de proyectos que veníamos impulsando desde hace tiempo y que tienen una incidencia directa en la vida cotidiana de la población”, expresó.

Proyectos y estrategia

El coordinador remarcó que las iniciativas aprobadas forman parte de una estrategia más amplia de planificación y transformación urbana, orientada a mejorar la infraestructura, fortalecer los servicios públicos y promover el desarrollo sostenible de Montevideo.

Según explicó, cada una de las propuestas fue elaborada a partir de diagnósticos técnicos y necesidades identificadas en distintos barrios de la capital. “No son proyectos aislados. Responden a una visión integral de ciudad y a objetivos que hemos definido para esta administración”, indicó.

Uno de los aspectos que destacó especialmente fue la capacidad de generar consensos en torno a temas que considera prioritarios para el departamento. En ese sentido, valoró el papel desempeñado por los ediles durante la discusión de las iniciativas.

“Más allá de las diferencias políticas legítimas, entendemos que hubo una comprensión de la importancia de estos proyectos y de los beneficios que representan para Montevideo”, afirmó.

Respaldo da continuidad

Para Onandi, el respaldo obtenido permite dar continuidad a políticas públicas que requieren planificación a mediano y largo plazo. Señaló que muchas de las obras y acciones previstas no producen resultados inmediatos, pero constituyen inversiones necesarias para acompañar el crecimiento de la ciudad y responder a nuevas demandas sociales y urbanas.

El jerarca sostuvo que la aprobación en la Junta brinda además certezas para avanzar en la ejecución de las propuestas y en la asignación de recursos necesarios para concretarlas.

“Cuando se logra este tipo de respaldo institucional se generan condiciones más favorables para trabajar con previsibilidad y para cumplir los compromisos asumidos con la ciudadanía”, señaló.

Durante la entrevista también hizo referencia al contexto político en el que se produjo la votación. Consideró que los acuerdos alcanzados demuestran que es posible construir entendimientos cuando se ponen por delante los intereses generales del departamento.

“Montevideo enfrenta desafíos importantes y muchas veces las soluciones requieren esfuerzos compartidos. Creemos que esta aprobación es una muestra de que existen espacios para el diálogo y la construcción colectiva”, afirmó.

Habrá más iniciativas

Onandi destacó que la Intendencia continuará promoviendo iniciativas orientadas a mejorar la movilidad, fortalecer los espacios públicos, impulsar el desarrollo económico y ampliar las oportunidades para los distintos sectores de la población.

Asimismo, indicó que la administración departamental mantiene una agenda de trabajo intensa en coordinación con municipios, organizaciones sociales e instituciones públicas, con el objetivo de identificar nuevas prioridades y generar respuestas acordes a las necesidades de cada territorio.

Consultado sobre los próximos pasos tras la aprobación de los proyectos, explicó que ahora comienza una etapa centrada en la implementación y el seguimiento de cada iniciativa. En ese marco, aseguró que la Intendencia buscará garantizar la transparencia en la ejecución y mantener informada a la ciudadanía sobre los avances alcanzados.

“Lo importante ahora es transformar estas aprobaciones en acciones concretas y resultados visibles para los vecinos y vecinas. Ese es el verdadero desafío”, sostuvo.

Participación ciudadana

El coordinador también subrayó que la participación ciudadana seguirá siendo un componente relevante en la ejecución de las políticas departamentales. A su entender, los procesos de consulta y diálogo con la comunidad permiten mejorar las propuestas y fortalecer la legitimidad de las decisiones públicas.

Finalmente, Onandi expresó su satisfacción por el respaldo obtenido y reafirmó el compromiso de la Intendencia de continuar trabajando en proyectos que contribuyan al desarrollo de Montevideo.

“La aprobación de estas iniciativas es una buena noticia para la ciudad. Es un paso importante que nos permite seguir avanzando en la construcción de un Montevideo más integrado, más moderno y con mejores oportunidades para todos”, concluyó.