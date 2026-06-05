Fratti destacó interés de Uruguay de convertirse en un hub de fertilizantes rusos para el Mercosur

Indicó que Uruguay tiene "la ventaja" de que en 2025 cumplió 40 años de democracia ininterrumpida y es un país "muy estable" políticamente.

"Han pasado varios gobiernos y la garantía que nosotros podemos dar a los inversores es que cambian los gobiernos, pero no se cambian los contratos ni se modifican las reglas de juego", aseguró Fratti.

Uruguay, puerta de entrada al Mercosur

De este modo, recalcó, por más que Uruguay sea un país pequeño, podría ser una puerta de entrada a "un universo bien más importante", con potencias económicas como Brasil y Argentina, o Paraguay, que "viene creciendo a pasos agigantados".

Sobre la carne, dijo que su potencial en el mercado ruso es su utilización en los restaurantes.

"Yo creo que la carne de Uruguay hoy a Rusia estaría más para los nichos de restaurantes, ahí ha andado muy bien", dijo.

Arroz para Rusia

Por otra parte, precisó que el Gobierno uruguayo está haciendo gestiones para que el arroz nacional entre y se afiance en el mercado de Rusia. "Estuvimos conversando acá (en San Petersburgo) con algunas provincias (rusas), y (...) creo que todos estos movimientos nos pueden ayudar a que también el arroz uruguayo pueda entrar a Rusia. De hecho ya se ha vendido, tenemos la esperanza de tener mayor presencia", explicó.

Aseguró que el arroz uruguayo es un rubro en el que el país compite muy bien en calidad. "Ha habido un desarrollo genético muy importante en la producción de arroz (...) En carnes, Uruguay está visto casi como una boutique, y yo diría que en el arroz también", señaló.

Según datos de Uruguay XXI, el país es el principal exportador de arroz en América Latina y se ha posicionado en el sexto lugar entre los exportadores mundiales.

Productos rusos

Sobre las exportaciones de Rusia hacia Uruguay, Fratti recordó que todo producto ruso que no sea alimento tiene posibilidades de exportación hacia ese mercado.

"Todo lo que produce Rusia tiene lugar y es de baja producción en el Mercosur. Nosotros somos básicamente productores de alimentos. Todo lo que no es alimento tiene posibilidad en el Mercosur", aseguró.

El SPIEF es una importante plataforma internacional que reúne a líderes empresariales y un espacio de debate sobre cuestiones económicas fundamentales.