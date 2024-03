ONU exige un alto al fuego en Gaza durante el Ramadán

Una declaración emitida el viernes por la noche por el Grupo Árabe había hecho un llamado a los 15 miembros del consejo "a actuar con unidad y urgencia" y votar a favor de la resolución "para detener el derramamiento de sangre, preservar vidas humanas y evitar más sufrimiento y destrucción humanos".

Como el Ramadán termina el próximo mes, la exigencia de un alto el fuego duraría sólo dos semanas, aunque el borrador dice que la pausa en los combates debería conducir a "un alto el fuego permanente y sostenible".

Desde el inicio de la guerra, el Consejo de Seguridad ha adoptado dos resoluciones sobre el empeoramiento de la situación humanitaria en Gaza, pero ninguna había pedido una solución alto el fuego.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 32 mil palestinos en Gaza han perdido la vida durante los combates. La agencia no diferencia entre civiles y combatientes en su recuento, pero dice que las mujeres y los niños representan dos tercios de los muertos.

Gaza también enfrenta una grave emergencia humanitaria, con un informe reciente sobre el hambre presasentado ante la ONU el 18 de marzo, sobre que "la hambruna es inminente" en el norte de Gaza y que la escalada de la guerra podría llevar a la mitad de los 2,3 millones de habitantes del territorio al borde de la hambruna.

Estados Unidos se abstuvo, pero no vetó como pretendía Israel

Estados Unidos (EEUU) se abstuvo en la resolución, que también exigía la liberación de todos los rehenes tomados durante el ataque sorpresa de Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel. Pero la medida no vincula esa exigencia al alto el fuego durante el Ramadán, que termina el 9 de abril.

Estados Unidos advirtió que la resolución aprobada el lunes podría perjudicar las negociaciones para detener las hostilidades entre Estados Unidos, Egipto y Qatar, planteando la posibilidad de otro veto, esta vez por parte de los estadounidenses.

La embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, dijo al consejo el viernes que el texto de la resolución "no respalda una diplomacia sensible en la región. Peor aún, podría darle a Hamás una excusa para abandonar el acuerdo que está sobre la mesa".

"No debemos avanzar con ninguna resolución que ponga en peligro las negociaciones en curso", dijo, advirtiendo que si no se apoya la diplomacia, "una vez más podemos encontrar este consejo estancado". "Realmente espero que eso no suceda", dijo Thomas-Greenfield.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu ha cancelado su viaje a los Estados Unidos luego que ese país no vetara la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que demanda un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza.

Para el Gobierno israelí, esta abstención de EEUU representa un "claro retroceso" con respecto a la posición que había mantenido Washington en estos últimos meses, en los que vetó en varias ocasiones textos similares en el principal órgano ejecutivo de Naciones Unidas.