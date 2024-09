Petro en la ONU: "Mientras 20 mil niños fueron asesinados en Gaza, presidentes se ríen en estos pasillos"

Durante su discurso en la 79.º Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se quejó de las "minorías poderosas", quienes no escuchan la voz de los presidentes que no están aliados a los grandes poderes mundiales. Por ejemplo, "no nos escuchan cuando pedimos que se detenga el genocidio en Gaza", cuestionó.