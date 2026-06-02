En el inicio de junio, reconocido a nivel global como el Mes del Ambiente, el gobierno y el sector privado alcanzaron un hito clave en materia de sostenibilidad. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, mantuvo una reunión con representantes de la Cámara de Industrias de Uruguay (CIU), quienes confirmaron el inicio formal de las obras y la definición del predio donde se instalará la planta de consolidación del Plan Vale, un proyecto que demandará una inversión de 10 millones de dólares.
Plan Vale
¿Te van a pagar por reciclar? Así funcionará el ambicioso plan que busca multiplicar por 10 el reciclaje
El plan contará con una inversión de US$ 10 millones, el proyecto público-privado busca multiplicar por 10 el reciclaje y suma convenios con Artigas y Colonia.