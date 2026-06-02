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Sociedad plan | reciclaje |

Plan Vale

¿Te van a pagar por reciclar? Así funcionará el ambicioso plan que busca multiplicar por 10 el reciclaje

El plan contará con una inversión de US$ 10 millones, el proyecto público-privado busca multiplicar por 10 el reciclaje y suma convenios con Artigas y Colonia.

Plan de reciclaje

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En el inicio de junio, reconocido a nivel global como el Mes del Ambiente, el gobierno y el sector privado alcanzaron un hito clave en materia de sostenibilidad. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, mantuvo una reunión con representantes de la Cámara de Industrias de Uruguay (CIU), quienes confirmaron el inicio formal de las obras y la definición del predio donde se instalará la planta de consolidación del Plan Vale, un proyecto que demandará una inversión de 10 millones de dólares.

El Plan Vale (Plan para la Valoración de Envases y Materiales de Envasado) es una iniciativa público-privada que ya cuenta con la adhesión de más de 2.500 empresas. Su meta es gestionar y valorizar los envases de un solo uso en todo el territorio nacional, para lo cual también se anunció la firma de convenios estratégicos con las intendencias de Artigas y Colonia.

El objetivo: Multiplicar por 10 el reciclaje nacional

La iniciativa busca adaptar al país a la normativa vigente, ganando eficiencia mediante economías de escala y alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las metas fijadas por el plan apuntan a un cambio radical en la cultura de descarte:

  • Impacto masivo: Se aspira a darle valor a más de la mitad de los envases que se utilizan al año en el mercado local.

  • Escala de operación: La meta ambiciosa es multiplicar por 10 el volumen de la operativa de reciclaje que se registra actualmente en Uruguay.

Para alcanzar estos números, el Plan Vale implementará un doble sistema de captación. Por un lado, se reforzará la recuperación selectiva, aumentando los puntos de recepción ciudadana para residuos del hogar. Por el otro, se introducirá un sistema de depósito y reembolso, el cual otorgará incentivos económicos adicionales a los usuarios que devuelvan los envases descartables de bebidas en los comercios adheridos.

Acuerdo empresarial y prórroga de controles

El avance de las obras se destrabó tras un proceso de concertación liderado por las autoridades. Representantes del Plan Vale agradecieron a la secretaría de Estado por abrir un ámbito de diálogo que permitió pulir la nueva versión del contrato de adhesión.

Esta mesa de negociación facilitó el acercamiento con aquellas empresas que mantenían discrepancias respecto al texto original. En señal de respaldo a este avance y para garantizar una transición ordenada, el Ministerio de Ambiente anunció que prorrogará por 30 días los controles inspectivos a las firmas comerciales del sector.

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