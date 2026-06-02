¿Te van a pagar por reciclar? Así funcionará el ambicioso plan que busca multiplicar por 10 el reciclaje

Impacto masivo: Se aspira a darle valor a más de la mitad de los envases que se utilizan al año en el mercado local.

Escala de operación: La meta ambiciosa es multiplicar por 10 el volumen de la operativa de reciclaje que se registra actualmente en Uruguay.

Para alcanzar estos números, el Plan Vale implementará un doble sistema de captación. Por un lado, se reforzará la recuperación selectiva, aumentando los puntos de recepción ciudadana para residuos del hogar. Por el otro, se introducirá un sistema de depósito y reembolso, el cual otorgará incentivos económicos adicionales a los usuarios que devuelvan los envases descartables de bebidas en los comercios adheridos.

Acuerdo empresarial y prórroga de controles

El avance de las obras se destrabó tras un proceso de concertación liderado por las autoridades. Representantes del Plan Vale agradecieron a la secretaría de Estado por abrir un ámbito de diálogo que permitió pulir la nueva versión del contrato de adhesión.

Esta mesa de negociación facilitó el acercamiento con aquellas empresas que mantenían discrepancias respecto al texto original. En señal de respaldo a este avance y para garantizar una transición ordenada, el Ministerio de Ambiente anunció que prorrogará por 30 días los controles inspectivos a las firmas comerciales del sector.