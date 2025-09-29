Plan de Trump para Gaza: Israel no ocupará y habrá administración internacional

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que la promesa de una paz verdadera en Medio Oriente es más alcanzable que nunca y presentó su plan para el futuro de la Franja de Gaza que incluye la retirada de Israel.
"La promesa de un nuevo Medio Oriente está claramente a nuestro alcance. Esto es lo más cerca que hemos estado de una paz verdadera, no de una paz falsa, no de una paz de tontos políticos", dijo Trump durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
La Casa Blanca publicó este lunes el plan de Trump para poner fin al conflicto en Gaza, que incluye una retirada en tres fases de las Fuerzas de Defensa de Israel del territorio palestino.
El anuncio fue realizado tras una reunión del mandatario con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la cual abordó varios aspectos aparte de la situación en Gaza, como las relaciones con Irán.
El plan de Trump
Detalles del "Plan de Paz" de Trump para Gaza anunciado por la Casa Blanca:
- Israel no ocupará ni anexará Gaza.
-Gaza será una "zona desradicalizada y libre de terrorismo" que no represente una amenaza para sus vecinos.
-Dentro de las 72 horas siguientes a que Israel acepte públicamente este acuerdo los rehenes serán devueltos. Una vez liberados, Israel liberará a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua, además de 1.700 habitantes de Gaza que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023.
-Si ambas partes aceptan esta propuesta, la "guerra" terminará inmediatamente.
-Gaza será administrada por un gobierno interino formado por un comité tecnocrático de palestinos e internacionales, bajo la supervisión de un "Consejo de Paz" encabezado por Trump y Tony Blair.
-No habrá evacuación forzosa. Se animará a los residentes a quedarse.
Ofensiva y genocidio
La ofensiva israelí en el enclave estalló después de que Hamás atacara la región sur de Israel el 7 de octubre de 2023.
Israel respondió atacando por tierra, mar y aire, e impidiendo la entrada de suministros vitales al enclave.
Según el Ministerio de Salud de Gaza, la cifra de muertos en ese territorio supera las 67.000 personas y el número de heridos llega casi a 170.000.
(En base a Redacción y Sputnik)