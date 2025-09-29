Plan de Trump para Gaza: Israel no ocupará y habrá administración internacional

El anuncio fue realizado tras una reunión del mandatario con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la cual abordó varios aspectos aparte de la situación en Gaza, como las relaciones con Irán.

El plan de Trump

Detalles del "Plan de Paz" de Trump para Gaza anunciado por la Casa Blanca:

- Israel no ocupará ni anexará Gaza.

-Gaza será una "zona desradicalizada y libre de terrorismo" que no represente una amenaza para sus vecinos.

-Dentro de las 72 horas siguientes a que Israel acepte públicamente este acuerdo los rehenes serán devueltos. Una vez liberados, Israel liberará a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua, además de 1.700 habitantes de Gaza que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023.

-Si ambas partes aceptan esta propuesta, la "guerra" terminará inmediatamente.

-Gaza será administrada por un gobierno interino formado por un comité tecnocrático de palestinos e internacionales, bajo la supervisión de un "Consejo de Paz" encabezado por Trump y Tony Blair.

-No habrá evacuación forzosa. Se animará a los residentes a quedarse.

Ofensiva y genocidio

La ofensiva israelí en el enclave estalló después de que Hamás atacara la región sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Israel respondió atacando por tierra, mar y aire, e impidiendo la entrada de suministros vitales al enclave.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, la cifra de muertos en ese territorio supera las 67.000 personas y el número de heridos llega casi a 170.000.

(En base a Redacción y Sputnik)