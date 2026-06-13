La verdadera historia detrás del Irán nuclear y el Acuerdo de Islamabad

Pepe Escobar, analista geopolítico brasileño

El lunes 1 de junio, en Power Shift —una nueva plataforma geopolítica independiente—, Zulfiqar Ali, Larry Johnson y yo revelamos lo que, a efectos prácticos, es una información que constituye un auténtico bombazo: si los nubarrones oscuros siguen cerniéndose, Teherán está dispuesto a pivotar de la ambigüedad nuclear a la detonación real de un dispositivo nuclear en suelo iraní.

Menos de una semana después, la página de Power Shift fue censurada en YouTube, sin explicación alguna y sin posibilidad de apelación. Sin embargo, lo que revelamos ya se había detallado en varios podcasts y entrevistas a lo largo de la semana pasada, como aquí y en el foro de San Petersburgo, aquí.

Publiqué un trasfondo detallado previo a la difusión de la información, escrito justo antes de que el equipo negociador de Irán suspendiera el intercambio de todos (las cursivas son mías) los textos y mensajes con EE. UU. a través del mediador, Pakistán.

Cuando se trata de la redacción del que quizás sea el borrador final de un Memorando de Entendimiento (MoU) eternamente debatido entre Irán y EE. UU., de repente quedó meridianamente claro que todo gira en torno al Líbano.

Irán reiteró en repetidas ocasiones que estaba dispuesto a desechar el «alto el fuego» —ya de por sí en estado comatoso— si el culto a la muerte en Asia Occidental procedía con su amenaza de bombardear Dahiyeh, el suburbio de mayoría chií del sur de Beirut.

Confrontado por Trump, el líder del culto a la muerte se vio obligado a dar marcha atrás. Solo por unos días. Trump necesita desesperadamente un MoU y un alto el fuego prolongado para venderlo como una «Victoria». Sus Victorias.

Todo esto sucedía, de forma rápida y furiosa, tras una fatídica y extremadamente sensible llamada telefónica de 105 minutos el jueves 28 de mayo entre el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.

Islamabad es el único canal indirecto de jefes de gobierno que funciona y es de confianza entre Teherán y Washington. Nuestras fuentes revelaron que durante la llamada telefónica, Pezeshkian entregó un ultimátum formalmente estructurado en tres pasos para ser comunicado a la Casa Blanca con absoluta claridad:

No más conversaciones nucleares. Es decir, la prioridad es el fin de todas las guerras contra Irán y el Eje de la Resistencia.

Es decir, la prioridad es el fin de todas las guerras contra Irán y el Eje de la Resistencia. No más marcos para un futuro tratado nuclear. Es decir, nada de discusiones que conduzcan a un posible y diluido JCPOA 2.0; esto solo se dará tras resolver el fin de las guerras y el estatus del Estrecho de Ormuz.

Es decir, nada de discusiones que conduzcan a un posible y diluido JCPOA 2.0; esto solo se dará tras resolver el fin de las guerras y el estatus del Estrecho de Ormuz. Si las amenazas de EE. UU. persisten, dijo Pezeshkian, eso conducirá a la «detonación de un dispositivo nuclear en suelo iraní», ejecutada no como un acto de guerra, sino como una demostración soberana e irreversible de la capacidad de controlar el dominio de la escalada.

Lo que resulta particularmente impactante es que nada de lo anterior responde a una postura diplomática. Lo que tuvimos fue al presidente de Irán transmitiendo lo que es esencialmente una decisión del Líder Mojtaba Jamenei, señalando que si Washington cruza el siguiente umbral, Teherán pivotará instantáneamente de la ambigüedad nuclear a una demostración innegable.

Y eso implicaría una ruptura permanente del sistema global de no proliferación, con consecuencias imprevistas.

La alineación estratégica China-Irán-Pakistán

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, obviamente calculó la magnitud de semejante información de inteligencia. Inmediatamente ordenó al ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Ishaq Dar —quien se encontraba en Nueva York para las sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU—, que entregara la información a Washington.

Dar puenteó a todo el aparato burocrático y llamó directamente al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en Nueva York. El mensaje, de Teherán a la administración Trump, fue tajante: la escalera de la escalada cuenta ahora con un peldaño terminal.

Rubio «puede» (y esa es la palabra clave) haber reconocido la suprema gravedad de lo que es, de hecho, un ultimátum nuclear formal. Informó a Trump. Al día siguiente, 29 de mayo, Trump detuvo abruptamente cualquier otra acción cinética. Y su retórica incendiaria se moderó instantáneamente.

Esto no tuvo nada que ver con un ataque repentino de moderación estratégica en el eje War-a-Lago/Despacho Oval. Fue el resultado directo y derivado del canal indirecto Sharif-Dar-Rubio.

En la mañana del 29 de mayo, Dar llegó a Washington para una visita oficial de un día.

Sentado frente a Rubio, le entregó el informe detallado que la llamada telefónica de Nueva York solo había anticipado.

Puso dos bombas masivas sobre la mesa de negociación:

Irán no entregará nada de su Uranio Altamente Enriquecido (HEU). Nada. Cero. Y eso es definitivo. Todo se reduce a la independencia soberana (dos conceptos en el centro de la reciente declaración conjunta Rusia-China firmada en Pekín durante la visita oficial de Putin a Xi Jinping). Por lo tanto, Teherán no entregará sus reservas, independientemente de los términos, ya sea de forma temporal o no, solo para cumplir con un mecanismo de lavado de cara diseñado para el público interno de EE. UU. Desde el punto de vista del liderazgo de Irán —con Mojtaba al timón—, el HEU va mucho más allá de un activo técnico; es la fusión definitiva de soberanía, disuasión, influencia y supervivencia política. China ha entregado sistemas de defensa estratégica de última generación a Irán —incluyendo sistemas de defensa aérea portátiles (MANPADs)—, desviados encubiertamente a través de terceros países (y es por eso que no pude obtener ninguna confirmación oficial hace dos semanas en Shanghái).

El desglose: está en vigor una alineación estratégica China-Irán-Pakistán total y operativamente activa.

¿Es aún posible un Acuerdo de Islamabad?

Tal como están las cosas, ninguno de nosotros —incluidas nuestras fuentes— sabe si un arma nuclear detonada en suelo iraní habría sido desarrollada exclusivamente por Irán [tienen la capacidad científica para ello] o con posible ayuda rusa, pakistaní o norcoreana. Todas las opciones son plausibles.

Según el profesor Ted Postol del MIT, Irán podría convertir fácilmente 450 kg de hexafluoruro de uranio al 65% en aproximadamente un 85% de grado militar: todo lo que se necesita para un arma de bajo rendimiento, que se montaría en al menos 10 sistemas de lanzamiento de misiles capaces de alcanzar a Israel. Eso significa, como mínimo, 10 bombas nucleares.

Técnicamente, este tipo de arma de bajo rendimiento se puede diseñar, explica Postol, con el uso de un reflector de neutrones hecho de uranio empobrecido —o berilio/carburo de tungsteno— posicionado inmediatamente alrededor del núcleo fisil. Este refleja los neutrones que escapan de regreso al material nuclear para aumentar la eficiencia de la fisión y reduce la masa crítica requerida. En pocas palabras: menos material y más bombas.

Muy importante: un borrador de esta columna fue enviado a principios de la semana pasada a un alto funcionario iraní, parte del círculo extremadamente estrecho alrededor del Líder Mojtaba Jamenei. Su reacción: «No haré comentarios sobre este asunto».

Más allá de esta respuesta de «no respuesta», lo que quedó claro instantáneamente es la transmisión verificada de la comunicación por canal indirecto más trascendental de la crisis de «ni guerra ni paz».

Funciona así: Pezeshkian habla con Sharif; Sharif habla con Dar; Dar habla con Rubio; Rubio habla con Trump; Dar habla con Rubio cara a cara (durante su sesión informativa en Washington).

Todo esto arroja una nueva luz sobre el alto el fuego de 60 días —posteriormente roto—, la frágil rampa de salida que Trump necesitaba desesperadamente. Este marco ha sido organizado por Pakistán y respaldado estructuralmente por China, como confirmé en Shanghái.

Teherán ha insistido en el orden de los procedimientos una y otra vez. Primero, deben detenerse todas las guerras, especialmente la ofensiva del culto a la muerte sobre el Líbano. Luego se entra en las modalidades para restablecer el tráfico comercial a través del Estrecho de Ormuz. La tercera y última etapa es reanudar algún tipo de diálogo nuclear significativo.

En el panorama general (The Big Picture), ya está en marcha una seria reescritura estructural, sin importar las desagradables sorpresas que rompan el alto el fuego y que puedan avecinarse.

Tal como están las cosas: los Acuerdos de Abraham están, a efectos prácticos, muertos; Arabia Saudí ha congelado todas las discusiones indirectas de «normalización» con Israel; Qatar y Omán están redactando silenciosamente cronogramas de transición militar para eliminar gradualmente la presencia de EE. UU. en Asia Occidental. Y lo más crucial, una nueva arquitectura de seguridad en Asia Occidental se está cohesionando rápidamente fuera del paraguas «protector» estadounidense, impulsada por Los Cuatro Sunníes: Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto.

El pasado jueves, nuevamente en Power Shift (nuestra página de YouTube todavía estaba activa), Zulfiqar Ali, Larry Johnson y yo identificamos un posible Acuerdo de Islamabad como el marco emergente para poner fin a la guerra entre EE. UU. e Irán, mucho antes de que los grandes medios de comunicación occidentales lo reconocieran como la arquitectura organizativa.

También identificamos el mecanismo que lo impulsa: una diplomacia de lanzadera pakistaní ininterrumpida, respaldada silenciosa pero decisivamente por China.

Expusimos la hoja de ruta de dos fases: primero, un alto el fuego inmediato y la reapertura del Estrecho de Ormuz (Irán está de acuerdo con ambos); segundo, una breve ventana de negociación para finalizar el acuerdo político y financiero más amplio.

Informamos que la extremadamente controvertida liberación de los activos congelados de Irán no era un tema de discusión especulativo, sino una palanca activa en el proceso. Que esa liberación de activos y el posible alivio de las sanciones se estaban tratando como medidas concretas de fomento de la confianza.

También informamos que una delegación iraní de alto nivel —que incluía al líder del Parlamento Galibaf, al ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi y al gobernador del Banco Central Abdolnaser Hemmati— viajaría a Doha en relación con la vía de los fondos congelados. Esto se confirmó más tarde en todo el espectro, incluido el hecho de que el componente del banco central estaba directamente vinculado a los activos congelados.

También adelantamos que Islamabad podría convertirse en el escenario del acto político final, incluida una posible visita de Trump junto a Pezeshkian; sin embargo, ahora esa posibilidad parece más remota que nunca.

China solo mira el río fluir

Estos son los hechos, tal como están las cosas:

Irán está lejos de estar aislado y está posicionado para una guerra prolongada, con un respaldo material y estratégico significativo de China, Pakistán y Corea del Norte, y un apoyo cuidadosamente calculado de Rusia, como confirmé durante el foro de San Petersburgo.

EE. UU. está paralizado. La administración Trump puede parecer que quiere una rampa de salida; pero está totalmente condicionada por la presión del culto a la muerte en Asia Occidental —como hemos visto este fin de semana—, vías de escalada agotadas y la ausencia de una opción militar decisiva que pueda alterar el tablero de ajedrez sin crear una crisis infinitamente más inmanejable.

Las petromonarquías del Golfo están aterrorizadas ante una posible reanudación de la guerra, con la principal excepción de los Emiratos Árabes Unidos.

Eso deja a Islamabad como la única ruta de escape disponible, con el mariscal de campo Asim Munir posicionado como el intermediario indispensable; y Pekín y Moscú siguiendo todo de cerca, en algunos aspectos dando forma activa al marco exterior.

El bombardeo del sur de Beirut el 6 de junio se perpetró una vez más en un momento crítico de las negociaciones, como señaló Mohammad Mokhber, un alto asesor del Líder Mojtaba Jamenei y miembro del Consejo de Discernimiento de Irán:

«Al bombardear el Líbano durante la presencia del mediador en Irán [se refería a Asim Munir], el enemigo prendió fuego a la mesa de negociaciones por tercera vez para clamar sobre las repetidas violaciones del alto el fuego en todas las áreas. Hablamos a los violadores con el lenguaje del ‘poder’; el eje de la resistencia es un cuerpo unificado, y definitivamente pagarán un precio pesado y doloroso por esta agresión en el terreno».

El bombardeo del culto a la muerte en el sur de Beirut condujo a un espectáculo francamente surrealista: la administración Trump corriendo detrás del mediador pakistaní en Teherán, rogándole que intercediera ante los iraníes para lograr una desescalada. El Emperador que quería destruir la civilización iraní tuvo que pedir a Pakistán que salvara lo que aún pudiera salvarse.

Eso significa, como informamos, que dado que Irán establece los términos de la escalada y eleva su potencial de disuasión, y con Trump quedándose sin cartas, la única solución posible reside en la diplomacia a través de Islamabad.

Esta semana en Power Shift, en tres programas consecutivos de lunes a miércoles, profundizaremos en la inteligencia y la diplomacia que subyacen a estos giros tectónicos.

Y luego, por supuesto, está el intrigante ángulo chino.

El mundo de los think tanks de EE. UU. quedará totalmente paralizado cuando finalmente se den cuenta de que, al inyectar hardware militar avanzado en el teatro de guerra iraní, Pekín está probando activamente los límites de la coerción hegemónica estadounidense.

Y si la situación llega a un punto crítico e Irán se ve obligado a realizar una demostración nuclear a la vista de todo el mundo, China adquirirá una prueba de concepto inexorable de que la disuasión de EE. UU. está hueca.

Uno tiene que maravillarse ante la ingeniería de semejante obra maestra estratégica masiva, sin haber disparado un solo tiro.

Pepe Escobar para ObservatorioEnCrisis