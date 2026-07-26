Un muerto y 29 heridos tras un atropello cerca del desfile del Orgullo en Berlín

Una persona murió y otras 29 resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, tras un presunto atropello ocurrido en las inmediaciones del desfile del Orgullo LGBTQ+ de Berlín, en un hecho que las autoridades alemanas investigan como un posible atentado terrorista de motivación islamista. El principal sospechoso fue abatido por la policía horas después del ataque.
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Celebración del orgullo en Berlín
El incidente ocurrió en la noche del sábado, cuando un vehículo embistió a un grupo de personas que se encontraba al margen de la multitudinaria celebración del Orgullo en la capital alemana. El balance provisional dejó un fallecido y 29 heridos, algunos de ellos en estado crítico.
La policía de Berlín informó este domingo que el principal sospechoso, identificado como Abdul Ballout, de 21 años, fue localizado por los agentes, pero murió tras recibir disparos cuando, según la versión oficial, se abalanzó sobre los policías armado con un cuchillo.
"Los agentes localizaron al sospechoso. Corrió hacia ellos con un arma blanca, por lo que se vieron obligados a abrir fuego", señaló la policía berlinesa en un comunicado difundido a través de la red social X.
De acuerdo con informaciones publicadas por los medios alemanes Der Spiegel y Bild, Ballout había intentado unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria durante 2025, pero fue detenido en Líbano antes de concretarlo. Posteriormente fue enviado a Alemania, donde en 2026 fue condenado por preparar un acto grave de violencia que atentaba contra la seguridad del Estado.
Investigación en Berlín
Aunque la investigación continúa en marcha, el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, sostuvo que las primeras evidencias apuntan a un ataque de carácter terrorista.
"Todo lo que vemos indica que estamos frente a un ataque terrorista islamista", afirmó el jerarca durante una rueda de prensa realizada este domingo en el lugar del incidente.
Como consecuencia del ataque, las autoridades decidieron cancelar el acto de clausura de los festejos del Orgullo. Además, la policía pidió a los asistentes que evitaran atravesar las zonas boscosas del parque cercano y utilizaran únicamente las calles habilitadas para abandonar el lugar de forma segura.
El ataque reaviva la preocupación por la amenaza del extremismo islamista en Alemania y ocurre en un contexto de máxima vigilancia sobre los grandes eventos públicos, especialmente aquellos que congregan a miles de personas. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si el atacante actuó solo o contó con algún tipo de apoyo logístico o ideológico.
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