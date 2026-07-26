Un muerto y 29 heridos tras un atropello cerca del desfile del Orgullo en Berlín

"Los agentes localizaron al sospechoso. Corrió hacia ellos con un arma blanca, por lo que se vieron obligados a abrir fuego", señaló la policía berlinesa en un comunicado difundido a través de la red social X.

De acuerdo con informaciones publicadas por los medios alemanes Der Spiegel y Bild, Ballout había intentado unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria durante 2025, pero fue detenido en Líbano antes de concretarlo. Posteriormente fue enviado a Alemania, donde en 2026 fue condenado por preparar un acto grave de violencia que atentaba contra la seguridad del Estado.

Investigación en Berlín

Aunque la investigación continúa en marcha, el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, sostuvo que las primeras evidencias apuntan a un ataque de carácter terrorista.

"Todo lo que vemos indica que estamos frente a un ataque terrorista islamista", afirmó el jerarca durante una rueda de prensa realizada este domingo en el lugar del incidente.

Como consecuencia del ataque, las autoridades decidieron cancelar el acto de clausura de los festejos del Orgullo. Además, la policía pidió a los asistentes que evitaran atravesar las zonas boscosas del parque cercano y utilizaran únicamente las calles habilitadas para abandonar el lugar de forma segura.

El ataque reaviva la preocupación por la amenaza del extremismo islamista en Alemania y ocurre en un contexto de máxima vigilancia sobre los grandes eventos públicos, especialmente aquellos que congregan a miles de personas. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si el atacante actuó solo o contó con algún tipo de apoyo logístico o ideológico.