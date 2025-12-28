Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo

negociaciones

Putin y Trump hablaron por teléfono y acordaron seguir trabajando por la paz en Ucrania

Putin aceptó la propuesta estadounidense de seguir trabajando en la situación de Ucrania mediante la creación de dos grupos de trabajo especiales.

Putin habló por teléfono con Trump.

 Sputnik
Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, durante una conversación telefónica que mantuvieron este domingo, acordaron avanzar en el arreglo del conflicto en Ucrania con la creación de dos nuevos grupos de trabajo, comunicó el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

"Cabe destacar que, en la conversación de hoy (domingo), el presidente de Rusia aceptó la propuesta estadounidense de seguir trabajando en la situación de Ucrania mediante la creación de dos grupos de trabajo especiales: uno dedicado a los asuntos de seguridad y otro enfocado en la esfera económica", dijo Ushakov a los periodistas.

Según precisó el asesor presidencial ruso, los parámetros y el formato de funcionamiento de estos grupos de trabajo serán definidos "en un corto plazo, evidentemente, a comienzos de enero".

"Diálogo productivo"

Más temprano este domingo, el mandatario estadounidense escribió en la red social Truth Social que mantuvo una conversación telefónica "muy productiva" con su homólogo ruso, previo a su encuentro con Vladímir Zelenski, que acaba de comenzar en su residencia en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

El presidente estadounidense impulsa las negociaciones para solucionar el conflicto ucraniano y propuso un plan de paz que actualmente debate con Moscú y Kiev.

Trump mencionó las perspectivas para la cooperación económica entre su país y Rusia, así como con Ucrania, agregó Ushakov.

"Comentó las entonces prometedoras perspectivas de cooperación económica entre Estados Unidos y Rusia, así como con Ucrania", dijo Ushakov a los periodistas.

Con este fin, según el asesor presidencial ruso, "Trump promovió de manera insistente la idea de que es necesario realmente concluir la guerra lo antes posible".

Trump recibe a Zelenski

La conversación entre Trump y Putin tuvo lugar antes de la reunión del mandatario estadounidense con Vladímir Zelenski que acaba de comenzar en su residencia en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

Antes el comienzo del encuentro, el líder estadounidense afirmó a la prensa que la resolución del conflicto en Ucrania podría traer importantes beneficios económicos a Kiev.

Trump impulsa las negociaciones para solucionar la crisis ucraniana y propuso un plan de paz que actualmente debate con Moscú y Kiev.

(Sputnik)

