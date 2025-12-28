Putin y Trump hablaron por teléfono y acordaron seguir trabajando por la paz en Ucrania

"Diálogo productivo"

Más temprano este domingo, el mandatario estadounidense escribió en la red social Truth Social que mantuvo una conversación telefónica "muy productiva" con su homólogo ruso, previo a su encuentro con Vladímir Zelenski, que acaba de comenzar en su residencia en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

El presidente estadounidense impulsa las negociaciones para solucionar el conflicto ucraniano y propuso un plan de paz que actualmente debate con Moscú y Kiev.

Trump mencionó las perspectivas para la cooperación económica entre su país y Rusia, así como con Ucrania, agregó Ushakov.

Con este fin, según el asesor presidencial ruso, "Trump promovió de manera insistente la idea de que es necesario realmente concluir la guerra lo antes posible".

Trump recibe a Zelenski

Antes el comienzo del encuentro, el líder estadounidense afirmó a la prensa que la resolución del conflicto en Ucrania podría traer importantes beneficios económicos a Kiev.

