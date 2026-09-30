¿Qué pasó a bordo del avión de Flydubai que iba a Israel y casi se estrella?

El comandante de la aeronave apuñalado es un ciudadano de nacionalidad india, llamado Smit Machchhar, según reportó Hindustan Times.

Graban MOMENTOS DEL CAOS en los primeros minutos de la emergencia en el avión de Flydubai https://t.co/rMrqpXYNlO



Según los reportes, uno de los pilotos habría intentado dirigir el avión en una brusca caída en picada. pic.twitter.com/IatJPeYFqT — RT Última Hora (@RTultimahora) September 30, 2026

Los pasajeros que evitaron la tragedia

Alertados por los gritos de auxilio y la violenta pérdida de altura, pasajeros irrumpieron en la cabina y ayudaron a someter al agresor.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunció este miércoles sobre el incidente de seguridad ocurrido en un vuelo de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) a Tel Aviv (Israel), que fue desviado a Arabia Saudita tras una alerta de emergencia.

El mandatario declaró que, durante el vuelo, cuando la aeronave se acercaba al país hebreo, "uno de los pilotos apuñaló al otro piloto y, al parecer, intentó estrellar el avión junto con sus ocupantes".

Asimismo, calificó el suceso como "extremadamente grave" y dijo que conversó con uno de los pasajeros israelíes, quien le contó que el avión "entró en barrena y comenzó a descender en picada". Según afirmó, este pasajero logró irrumpir en la cabina junto con un miembro de la tripulación y ambos neutralizaron al piloto agresor mientras este intentaba sabotear los sistemas de la aeronave.

"Otro miembro de la tripulación aérea que estaba en el avión entró en la cabina y logró estabilizar el avión", agregó.

En tanto, el medio Israel Hayom, informó que la aeronave pudo aterrizar gracias a la intervención de dos pasajeros: uno ruso y otro ucraniano.

El informe del aeropuerto

El aeropuerto Príncipe Sultán bin Abdulaziz de Tabuk, en Arabia Saudita, se pronunció tras el incidente del vuelo FZ1073 de la aerolínea Flydubai, que realizó un aterrizaje de emergencia en sus instalaciones.

Según el comunicado oficial, la alerta se activó a las 8:44 de la mañana del miércoles y la aeronave tocó tierra de forma segura a las 9:45, hora local, tras declararse una emergencia durante el vuelo.

El reporte detalla que los pilotos resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a un centro hospitalario.

En cuanto a los pasajeros, la administración del aeropuerto señaló que "todos fueron evacuados sin inconvenientes" y recibieron asistencia del personal en la terminal.