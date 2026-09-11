En diciembre de 1998, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su siglas en inglés) de EEUU advirtió al entonces presidente, Bill Clinton, sobre preparativos de ataques contra el país por parte de Osama bin Laden y sus aliados, incluido el posible secuestro de un avión de pasajeros, según un informe desclasificado este viernes.
y no hicieron nada
La CIA sabía sobre planes de Bin Laden de secuestrar aviones y atacar EEUU ya en 1998
A 25 años de los atentados a las Torres Gemelas, se revelaron documentos que indican que la CIA ya en 1998 tenía información de los planes de Bin Laden.