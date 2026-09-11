La CIA sabía sobre planes de Bin Laden de secuestrar aviones y atacar EEUU ya en 1998

Una de las fuentes informó que, para finales de octubre, el grupo suní ya había completado la planificación de la operación, pero esta fue suspendida, según el documento.

Dos miembros del grupo terrorista pasaron por un control de seguridad en uno de los aeropuertos de Nueva York sin que aparecieran alertas, añadía el informe.

Ataques en Nueva York

El 11 de setiembre de 2001, dos aviones de pasajeros secuestrados por terroristas se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, destruyéndolas por completo.

Otro avión piloteado por terroristas se estrelló contra el ala oeste del edificio del Departamento de Defensa en Washington.

Un cuarto avión se estrelló en un campo cerca de Pittsburgh, Pensilvania (este), después de que los pasajeros enfrentaron a los terroristas que habían secuestrado la nave en medio del vuelo.

Según cifras oficiales, murieron cerca de 3.000 personas y más de 90 países perdieron ciudadanos ese día.

Este año se conmemora el 25 aniversario de los ataques.

(Sputnik)