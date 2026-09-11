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Mundo

y no hicieron nada

La CIA sabía sobre planes de Bin Laden de secuestrar aviones y atacar EEUU ya en 1998

A 25 años de los atentados a las Torres Gemelas, se revelaron documentos que indican que la CIA ya en 1998 tenía información de los planes de Bin Laden.

11 de setiembre de 2011, las torres gemelas envueltas en llamas.

11 de setiembre de 2011, las torres gemelas envueltas en llamas.
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Por Redacción Caras y Caretas

En diciembre de 1998, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su siglas en inglés) de EEUU advirtió al entonces presidente, Bill Clinton, sobre preparativos de ataques contra el país por parte de Osama bin Laden y sus aliados, incluido el posible secuestro de un avión de pasajeros, según un informe desclasificado este viernes.

"Los informes sugieren que Bin Laden y sus aliados se están preparando para ataques en EEUU, incluido el secuestro de una aeronave para lograr la liberación del jeque 'Umar' Abd al-Rahman, Ramzi Yousef y Muhammad 'Sadiq' Awda", señala el documento.

La CIA recibió información de que el líder del grupo terrorista egipcio Gamaat al-Islamiya planeaba, a finales de septiembre de 1998, secuestrar un avión comercial estadounidense en las semanas siguientes para conseguir la liberación de islamistas encarcelados.

Una de las fuentes informó que, para finales de octubre, el grupo suní ya había completado la planificación de la operación, pero esta fue suspendida, según el documento.

Dos miembros del grupo terrorista pasaron por un control de seguridad en uno de los aeropuertos de Nueva York sin que aparecieran alertas, añadía el informe.

Ataques en Nueva York

El 11 de setiembre de 2001, dos aviones de pasajeros secuestrados por terroristas se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, destruyéndolas por completo.

Otro avión piloteado por terroristas se estrelló contra el ala oeste del edificio del Departamento de Defensa en Washington.

Un cuarto avión se estrelló en un campo cerca de Pittsburgh, Pensilvania (este), después de que los pasajeros enfrentaron a los terroristas que habían secuestrado la nave en medio del vuelo.

Según cifras oficiales, murieron cerca de 3.000 personas y más de 90 países perdieron ciudadanos ese día.

Este año se conmemora el 25 aniversario de los ataques.

(Sputnik)

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