El insólito motivo por el que Brian Rodríguez fue desafectado del partido ante India

El insólito motivo de la ausencia de Brian Rodríguez

Para este encuentro, Diego Forlán no podrá contar con Sebastián Cáceres ni Giorgian de Arrascaeta por estar lesionados. Pero en las últimas horas, y previo al viaje, se conoció que Brian Rodríguez no pudo ingresar a India y volvió a México.

La decisión responde a una situación administrativa vinculada a su documentación. El pasaporte del futbolista no contaba con hojas disponibles para colocar los correspondientes sellos migratorios. A través de gestiones realizadas junto a las Embajadas de Uruguay correspondientes, la situación pudo resolverse tanto para el ingreso a Japón como a Corea del Sur.

Sin embargo, los requerimientos de visado para ingresar a India impidieron completar el procedimiento necesario para que el jugador continuará con la delegación. Por lo tanto, Rodríguez retorna a su club luego de haber participado en los dos primeros partidos de la fecha FIFA.