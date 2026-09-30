El insólito motivo por el que Brian Rodríguez fue desafectado del partido ante India

Uruguay ya se encuentra en Calcuta para afrontar lo que será su segundo encuentro amistoso en esta ventana FIFA en dónde los comandados por Diego Forlán estarán enfrentando a India. Para este encuentro, el equipo celeste sufrió la baja de Brian Rodríguez por una insólita razón.
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Caras y Caretas Diario
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Luego de su arribo a la ciudad hindú este miércoles en la mañana de nuestro país, la delegación celeste se desplazó hacia el Taj Bengal Hotel en dónde concentrarán hasta el siguiente encuentro.
Uruguay va a estar enfrentando a India el próximo martes 6 de octubre en el VYBK Stadium (Vivekananda Yuba Bharati Krirangan) desde las 10:30 horas de nuestro país. Este será el último partido de la selección uruguaya en esta doble fecha FIFA.
El insólito motivo de la ausencia de Brian Rodríguez
Para este encuentro, Diego Forlán no podrá contar con Sebastián Cáceres ni Giorgian de Arrascaeta por estar lesionados. Pero en las últimas horas, y previo al viaje, se conoció que Brian Rodríguez no pudo ingresar a India y volvió a México.
La decisión responde a una situación administrativa vinculada a su documentación. El pasaporte del futbolista no contaba con hojas disponibles para colocar los correspondientes sellos migratorios. A través de gestiones realizadas junto a las Embajadas de Uruguay correspondientes, la situación pudo resolverse tanto para el ingreso a Japón como a Corea del Sur.
Sin embargo, los requerimientos de visado para ingresar a India impidieron completar el procedimiento necesario para que el jugador continuará con la delegación. Por lo tanto, Rodríguez retorna a su club luego de haber participado en los dos primeros partidos de la fecha FIFA.