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apretando la cuerda

EEUU amplía sanciones a Cuba castigando al intercambio educativo

Las sanciones de EEUU se basan en una resolución firmada por Trump en mayo con la intención de ahogar a la isla.

Cuba padece el bloqueo de EEUU.

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 Sputnik
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Por Redacción Caras y Caretas

EEUU amplió las sanciones contra Cuba con restricciones a bancos extranjeros, el congelamiento de cuentas de emprendedores cubanos y la prohibición de realizar conferencias en la isla, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

"La OFAC emite esta alerta para advertir sobre el aumento del riesgo de sanciones asociado a transacciones relacionadas con Cuba, tanto para personas estadounidenses como extranjeras, debido a las nuevas facultades sancionatorias y a las modificaciones regulatorias, que refuerzan las herramientas de seguridad nacional y política exterior de EEUU para contrarrestar la amenaza persistente que representa el Gobierno de Cuba", señaló la entidad en un comunicado.

Las nuevas medidas entrarán en vigor este miércoles, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo.

Restricciones de todo tipo

Entre las restricciones figuran sanciones contra instituciones financieras extranjeras por realizar transacciones que involucren a cubanos sancionados, así como la prohibición a bancos estadounidenses de abrir o mantener cuentas para emprendedores cubanos y el congelamiento de esos fondos.

Las medidas también prohíben a ciudadanos estadounidenses organizar o participar en conferencias en Cuba y suspenden los viajes educativos grupales en el marco de intercambios humanitarios, entre otras disposiciones.

En los últimos meses, EEUU intensificó la presión sobre Cuba mediante sanciones.

Rechazo cubano

Las nuevas sanciones fueron rechazadas por el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, que en su cuenta de X afirmó que ellas, "eliminan los intercambios pueblo a pueblo y limitan aún más los académicos e investigativos".

"Hace menos de 24 horas, el Secretario de Estado dijo que "Cuba ya ha caído", y resulta que ahora necesita aplicar medidas adicionales", sostiene. "Con estas nuevas medidas de bloqueo se pretende obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso. Se ataca de forma abierta tanto al sector público como al sector privado, ese que algunos funcionarios estadounidenses dicen que quieren ayudar a su desarrollo", subraya.

Aumenta la tensión

A finales de enero, Washington autorizó la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a la isla y declaró una emergencia nacional por una presunta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.

Estas medidas agravaron la escasez de combustible en Cuba, con efectos sobre la generación eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación.

(En base a Sputnik)

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