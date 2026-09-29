EEUU amplía sanciones a Cuba castigando al intercambio educativo

Restricciones de todo tipo

Entre las restricciones figuran sanciones contra instituciones financieras extranjeras por realizar transacciones que involucren a cubanos sancionados, así como la prohibición a bancos estadounidenses de abrir o mantener cuentas para emprendedores cubanos y el congelamiento de esos fondos.

Las medidas también prohíben a ciudadanos estadounidenses organizar o participar en conferencias en Cuba y suspenden los viajes educativos grupales en el marco de intercambios humanitarios, entre otras disposiciones.

En los últimos meses, EEUU intensificó la presión sobre Cuba mediante sanciones.

Rechazo cubano

Las nuevas sanciones fueron rechazadas por el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, que en su cuenta de X afirmó que ellas, "eliminan los intercambios pueblo a pueblo y limitan aún más los académicos e investigativos".

"Hace menos de 24 horas, el Secretario de Estado dijo que "Cuba ya ha caído", y resulta que ahora necesita aplicar medidas adicionales", sostiene. "Con estas nuevas medidas de bloqueo se pretende obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso. Se ataca de forma abierta tanto al sector público como al sector privado, ese que algunos funcionarios estadounidenses dicen que quieren ayudar a su desarrollo", subraya.

Aumenta la tensión

A finales de enero, Washington autorizó la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a la isla y declaró una emergencia nacional por una presunta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.

Estas medidas agravaron la escasez de combustible en Cuba, con efectos sobre la generación eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación.

(En base a Sputnik)