Acuerdo con el gobierno: tercerizados del Mides están cobrando los salarios atrasados

En el acuerdo el Mides se comprometió a que para el 30 de setiembre todos los salarios atrasados estarían pagos. El proceso lleva un trabajo entre el Ministerio y el sindicato “ellos nos van diciendo a quiénes les van bajando la plata y nosotros vamos chequeando que las organizaciones paguen”, explicó Andrada. Al cierre de esta publicación “faltan cobrar compañeros de los refugios 24 horas de la organización Otras Manos, y trabajadores de Rocha que estarían cobrando en el correr de la tarde”, expresó. Además “se le dio prioridad” a los trabajadores “con mayores atrasos”, complementó.

Con el mejoramiento de los procesos administrativos, el uso de créditos de República Microfinanzas, y la aplicación de la subrogación “debería eliminar los atrasos por completo”, afirmó Andrada. “Lo que puede suceder es que haya organizaciones que sigan rindiendo cuentas constantemente mal u otras que se quieran quedar con dinero y lo malversen”, advirtió. En esos casos “dependerá del Mides qué hace con esa organización, si va a estar todo el tiempo subrogándole o cuál decisión toma”, sostuvo.

El sindicato confía en que las autoridades “cumplan” porque “ya quedó clara la capacidad de pelear”, resaltó. “Si ellos nos entregan mecanismos, nosotros vamos a ir desescalando el conflicto, como en algunos dispositivos que ya levantamos las medidas de no recepción de nuevos cupos”, explicó.

De ahora en adelante

En la medida que el Ministerio “se haga responsable y cumpla con los trabajadores” el sindicato seguirá presionando de otra forma “por otro tipo de precarizaciones, como el mantenimiento de la plantilla con el cierre de proyectos”, explicó. “Muchas veces se tiene que cambiar a la organización porque funciona mal o porque no aplica bien la política y los trabajadores quedamos sin trabajo”, cuestionó. “No solo peleamos por salario, lo hacemos por los puestos laborales, como los de trabajadores que tienen 8 o 9 años de experiencia y quedan en la calle”, criticó.

Las negociaciones también “seguirán por las condiciones de trabajo, por ejemplo en los refugios” pero en un escenario diferente “porque pasaríamos a no tener más atrasos que era ya una cuestión totalmente de supervivencia”, indicó.

“En estos días bajó mucha plata” para pagar sueldos “y entre el Mides y la dirección del sindicato estuvimos chequeando que esa plata llegara a los trabajadores por lo que estamos bastante más tranquilos y contentos de que la pelea no fue en vano”, destacó.

De ahora en adelante “hay que ir ultimando detalles de cómo se implementa y se ejecutan estos mecanismos, y si funciona incluso le propusimos al ministro [de Desarrollo Social Gonzalo Civila] de volver a tener la mesa de trabajo sobre la política pública en sí misma”, adelantó. “Ese espacio lo habíamos bajado porque entendíamos que no nos correspondía ir a una mesa así con compañeros que no podían ni comer”, argumentó. “Tanto el ministro [Civila] como el sindicato tenemos la voluntad de mejorar la política social”, concluyó.

Diferencias

Posterior a la publicación del artículo el área de Comunicación del Mides se comunicó con Caras y Caretas y aseguró que las cifras son diferentes a las que señaló el sindicato. "Son 10 trabajadores los que quedan, el Ministerio ya hizo la transferencia y la organización se comprometió a pagar", además el total de atrasados "no era de 1500 si no poco más de 900".