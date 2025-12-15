Refuerzan cárcel donde está presa Gianina García Troche: su hermano intentó entrar celular en un termo

Narváez recordó que “no constituye ningún delito querer ingresar un teléfono, pero sí viola una norma del penal, se comunicará a la jueza de la causa”, indicó.

Confirmaron que Gianina García Troche rompió cámara de vigilancia de su celda

Asimismo, la Justicia Militar también confirmó que García Troche rompió la cámara de vigilancia instalada en su celda, hecho que derivó en una sanción impuesta el 5 de diciembre por la jueza Rosarito Montanía.

Según Narváez, este episodio marcó el inicio de una etapa de crisis en el comportamiento de la interna. “Eso se comunicó a la jueza de la causa. Fue antes de la crisis que tuvo, está ubicado en una posición donde ella puede alcanzar con otros objetos”, explicó.

Según el Ministerio Público paraguayo, García Troche es considerada una pieza clave dentro de la estructura de lavado de activos vinculada al Operativo A Ultranza Py, que desmanteló a gran parte de una organización de narcotráfico liderada por Marset y Miguel Ángel "Tío Rico" Insfrán.