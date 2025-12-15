Autoridades de Paraguay decidieron reforzar las medidas de seguridad en la cárcel militar de Viñas Cue, donde se encuentra recluida Gianina García Troche -ex pareja del narcotraficante prófugo Sebastián Marset- tras el intento de entregar a la un celular iPhone por parte de su hermano Federico García Troche.
Paraguay
Refuerzan cárcel donde está presa Gianina García Troche: su hermano intentó entrar celular en un termo
Federico, uno de los hermanos de Gianina García Troche, pretendió ingresar a la cárcel militar Viñas Cue con un celular iPhone dentro de un termo enroscable.