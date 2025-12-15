Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo cárcel | celular | Gianina García Troche

Paraguay

Refuerzan cárcel donde está presa Gianina García Troche: su hermano intentó entrar celular en un termo

Federico, uno de los hermanos de Gianina García Troche, pretendió ingresar a la cárcel militar Viñas Cue con un celular iPhone dentro de un termo enroscable.

Celular que Federico García Troche intentó ingresar a la cárcel de Paraguay.

Por Redacción Caras y Caretas

Autoridades de Paraguay decidieron reforzar las medidas de seguridad en la cárcel militar de Viñas Cue, donde se encuentra recluida Gianina García Troche -ex pareja del narcotraficante prófugo Sebastián Marset- tras el intento de entregar a la un celular iPhone por parte de su hermano Federico García Troche.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar de Paraguay, general Nicolás Narváez, explicó que el aparato fue hallado dentro de un termo enroscable que llevaba el hermano de García Troche, quien estaba acompañado de sus hijos al penal de Viñas Cue (cerca de Asunción).

“Quisieron ingresar un termo, se verificó la base del termo, era enroscable y se encontró un teléfono celular. El termo llevó el hermano, con todos los alimentos. Se verificó y ahí hallamos el equipo”, relató Narváez al medio Monumental AM,

Narváez recordó que “no constituye ningún delito querer ingresar un teléfono, pero sí viola una norma del penal, se comunicará a la jueza de la causa”, indicó.

Confirmaron que Gianina García Troche rompió cámara de vigilancia de su celda

Asimismo, la Justicia Militar también confirmó que García Troche rompió la cámara de vigilancia instalada en su celda, hecho que derivó en una sanción impuesta el 5 de diciembre por la jueza Rosarito Montanía.

Según Narváez, este episodio marcó el inicio de una etapa de crisis en el comportamiento de la interna. “Eso se comunicó a la jueza de la causa. Fue antes de la crisis que tuvo, está ubicado en una posición donde ella puede alcanzar con otros objetos”, explicó.

Según el Ministerio Público paraguayo, García Troche es considerada una pieza clave dentro de la estructura de lavado de activos vinculada al Operativo A Ultranza Py, que desmanteló a gran parte de una organización de narcotráfico liderada por Marset y Miguel Ángel "Tío Rico" Insfrán.

Gianina García Troche -pareja de Sebastián Marset- cumple prisión preventiva en Paraguay.

