Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Gianina García Troche | cámaras | sancionada

Sin visitas

Gianina García Troche fue sancionada por mal comportamiento: rompió cámaras de la cárcel con una escoba

Tras romper cámaras con una escoba en la cárcel militar de Viñas Cué, Gianina García Troche fue sancionada por mal comportamiento y no podrá recibir visitas.

Gianina García Troche.

Gianina García Troche.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La jueza Rosarito Montanía sancionó a Gianina García Troche, expareja del narcotraficante prófugo Sebastián Marset, por mal comportamiento en la cárcel militar de Viñas Cué (Paraguay), por lo que no podrá recibir visitas de sus familiares por un tiempo determinado.

La magistrada dispuso una sanción a García Troche por romper cámaras de seguridad dentro del penal militar Viñas Cué, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Sanción a Gianina García Troche: sin visitas por cinco días

Como consecuencia, no podrá recibir visitas de sus familiares por un plazo de cinco días.

Las medidas disciplinarias tienen por objeto corregir el comportamiento de quienes han infringido las normas de conducta y de convivencia penitenciaría; mantener la seguridad y la correcta organización del establecimiento de acuerdo con su tipo y con el régimen vigente en el mismo”, dice parte de la argumentación de la jueza Montanía, citando el artículo 100 del Código de Ejecución Penal.

La internación

Cerca de la medianoche del lunes, García Troche fue trasladada con urgencia hasta el Hospital Militar de Asunción por un cuadro de crisis emocional. “Por lo que me informaron va más por una crisis emocional marcada y que ya no se pudo estabilizar en el penal y por eso, responsablemente, determinamos que debía ser trasladada al hospital”, había confirmado el ministro de Defensa, Óscar González.

Luego de recibir la atención médica fue dada de alta y volvió a su lugar de reclusión. Días después habría destruido las cámaras de vigilancia valiéndose de una escoba.

Imputación en Paraguay

En mayo pasado, García Troche fue extraditada por el Gobierno de España para enfrentar a la Justicia paraguaya por lavado de activos.

La uruguaya está imputada en el marco del Operativo A Ultranza Paraguay, que investiga una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

En su declaración indagatoria ante el fiscal Deny Yoon Pak, García Troche negó ser esposa de Marset y afirmó que “solo es la madre de sus hijos”.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar