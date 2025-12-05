Gianina García Troche fue sancionada por mal comportamiento: rompió cámaras de la cárcel con una escoba

“Las medidas disciplinarias tienen por objeto corregir el comportamiento de quienes han infringido las normas de conducta y de convivencia penitenciaría; mantener la seguridad y la correcta organización del establecimiento de acuerdo con su tipo y con el régimen vigente en el mismo”, dice parte de la argumentación de la jueza Montanía, citando el artículo 100 del Código de Ejecución Penal.

La internación

Cerca de la medianoche del lunes, García Troche fue trasladada con urgencia hasta el Hospital Militar de Asunción por un cuadro de crisis emocional. “Por lo que me informaron va más por una crisis emocional marcada y que ya no se pudo estabilizar en el penal y por eso, responsablemente, determinamos que debía ser trasladada al hospital”, había confirmado el ministro de Defensa, Óscar González.

Luego de recibir la atención médica fue dada de alta y volvió a su lugar de reclusión. Días después habría destruido las cámaras de vigilancia valiéndose de una escoba.

Imputación en Paraguay

En mayo pasado, García Troche fue extraditada por el Gobierno de España para enfrentar a la Justicia paraguaya por lavado de activos.

La uruguaya está imputada en el marco del Operativo A Ultranza Paraguay, que investiga una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

En su declaración indagatoria ante el fiscal Deny Yoon Pak, García Troche negó ser esposa de Marset y afirmó que “solo es la madre de sus hijos”.