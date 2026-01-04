Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Venezuela | intervención |

Las primeras reacciones

Saqueo en puerta: Trump vinculó operación en Venezuela con control de la industria petrolera

Aparecen las primeras reacciones ante la controversia regional por intención de EE.UU. de gestionar el petróleo de Venezuela tras captura de Maduro.

trump venezuela
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

En una controvertida conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la operación militar en Venezuela que culminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro, y detalló el rol que ejercerá Washington sobre la estratégica industria petrolera venezolana, desatando fuertes críticas dentro y fuera del país.

La propuesta encendió alarmas entre gobiernos, expertos y opositores. Para críticos de la política exterior estadounidense, el anuncio revive acusaciones de imperialismo y saqueo de recursos, con el petróleo como objetivo principal de la intervención, más allá de los argumentos oficiales sobre seguridad y lucha contra el narco-terrorismo.

Analistas legales añaden que no existe mandato de la ONU ni autorización del Congreso estadounidense para una intervención de este tipo, lo que agrava las dudas sobre la legitimidad de tomar control de la industria petrolera venezolana.

La idea de que empresas norteamericanas entren a operar el sector ha generado rechazo en varios gobiernos latinoamericanos, que ven en la medida una forma de injerencia y neo-colonialismo.

Las primeras reacciones a la intervención de EEUU

Líderes como Gustavo Petro, presidente de Colombia, rechazaron “la agresión contra la soberanía de Venezuela y de América Latina” y pidieron reuniones urgentes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU.

De forma similar, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, calificó las acciones de Estados Unidos como una “cruzada inaceptable” contra un país soberano y advirtió sobre los riesgos de esta intervención.

Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó la acción de Estados Unidos como “terrorismo de Estado” y denunció una violación grave de la soberanía venezolana, aduciendo además que el ataque amenaza el suministro de petróleo que Cuba recibe de Venezuela.

Críticas internas

En Estados Unidos, analistas y políticos de distintos sectores han cuestionado la idea de “administrar” Venezuela y sus recursos petroleros, calificándola de peligrosa y potencialmente ilegal, algo que ha generado protestas y debates internos sobre la política exterior del país.

