Siguen llegando a Cuba barcos de la flotilla solidaria con ayuda humanitaria

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"Convoy Nuestra América llega a La Habana por vía marítima en el Granma 2.0", confirmó la directora general de Prensa, Comunicación e Imagen en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Yaira Jiménez.

Ante la crisis

La nave partió del sureste de México el viernes pasado, pero se retrasó varias veces debido a condiciones climatológicas adversas en el trayecto, según indicaron sus organizadores.

Según dijo a la prensa reunida en la Terminal de Cruceros de la Bahía de La Habana el activista brasileño Thiago Ávila, quien formaba parte de la tripulación, el bloqueo de EEUU a Cuba es un tipo de guerra económica "ilegal" y viola el derecho internacional.

Los países que intentan mantener su soberanía son los sancionados en este momento, dijo el activista, al mismo tiempo que destacó que el pueblo de Cuba merece vivir en paz.

Llegan a Cuba

Desde el miércoles han llegado a la isla en diferentes vuelos activistas de países como Italia, Chile, Colombia, México, Canadá, EEUU, Puerto Rico, entre otros.

En tanto, en los próximos días se espera la llegada de más embarcaciones, que arribarán a Cuba con diversas donaciones que forman parte del Convoy Nuestra América, iniciativa inspirada en la Flotilla Global Sumud, que en 2025 intentó acceder por mar a la Franja de Gaza para entregar asistencia.

(En base a Prensa Latina y Sputnik)