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Mundo

ante el bloqueo

Siguen llegando a Cuba barcos de la flotilla solidaria con ayuda humanitaria

El barco Granma 2.0, procedente de México, arribó este martes a Cuba con una carga de 30 toneladas de ayuda humanitaria.

El Granma 2.0, ex Maguro, arriba a La Habana.

El Granma 2.0, ex Maguro, arriba a La Habana.

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Luego de cinco días de navegación, la embarcación Granma 2.0, primer barco del Convoy Nuestra América tocó este martes tierra de Cuba con 30 toneladas de ayuda humanitaria, en medio de la crisis agravada por las restricciones económicas impuestas por EEUU y el cerco energético, informó desde La Habana la agencia Prensa Latina (PL).

El barco mexicano “Maguro”, bautizado con el nombre del yate de la gesta histórica de diciembre de 1956, agrega PL, arribó a La Habana con 32 amigos de la solidaridad procedentes de 11 países, quienes sumaron esfuerzos para apoyar al pueblo cubano.

Indica que la carga incluyó 73 paneles solares destinados a centros de salud, además de alimentos básicos como arroz, frijoles y cereales, junto con medicinas y productos de higiene, todos donaciones procedentes de distintas naciones.

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"Convoy Nuestra América llega a La Habana por vía marítima en el Granma 2.0", confirmó la directora general de Prensa, Comunicación e Imagen en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Yaira Jiménez.

Ante la crisis

La nave partió del sureste de México el viernes pasado, pero se retrasó varias veces debido a condiciones climatológicas adversas en el trayecto, según indicaron sus organizadores.

Según dijo a la prensa reunida en la Terminal de Cruceros de la Bahía de La Habana el activista brasileño Thiago Ávila, quien formaba parte de la tripulación, el bloqueo de EEUU a Cuba es un tipo de guerra económica "ilegal" y viola el derecho internacional.

Los países que intentan mantener su soberanía son los sancionados en este momento, dijo el activista, al mismo tiempo que destacó que el pueblo de Cuba merece vivir en paz.

Llegan a Cuba

Desde el miércoles han llegado a la isla en diferentes vuelos activistas de países como Italia, Chile, Colombia, México, Canadá, EEUU, Puerto Rico, entre otros.

En tanto, en los próximos días se espera la llegada de más embarcaciones, que arribarán a Cuba con diversas donaciones que forman parte del Convoy Nuestra América, iniciativa inspirada en la Flotilla Global Sumud, que en 2025 intentó acceder por mar a la Franja de Gaza para entregar asistencia.

(En base a Prensa Latina y Sputnik)

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