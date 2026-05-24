La Intendencia de Maldonado resolvió abrir una licitación pública para concesionar las terminales de ómnibus de Maldonado, Punta del Este, San Carlos y Piriápolis, en medio de un escenario marcado por problemas de infraestructura y mantenimiento detectados en distintos informes técnicos.
Obras y modernización
Intendencia de Maldonado licita la gestión de terminales por su avanzado deterioro
La comuna busca una empresa privada para modernizar y mantener las terminales de Maldonado, Punta del Este, San Carlos y Piriápolis hasta 2028