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Sociedad terminales |

Obras y modernización

Intendencia de Maldonado licita la gestión de terminales por su avanzado deterioro

La comuna busca una empresa privada para modernizar y mantener las terminales de Maldonado, Punta del Este, San Carlos y Piriápolis hasta 2028

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Por Redacción de Caras y Caretas

La Intendencia de Maldonado resolvió abrir una licitación pública para concesionar las terminales de ómnibus de Maldonado, Punta del Este, San Carlos y Piriápolis, en medio de un escenario marcado por problemas de infraestructura y mantenimiento detectados en distintos informes técnicos.

La iniciativa apunta a que una empresa privada se haga cargo de la explotación, mantenimiento y recuperación de las terminales departamentales, con el objetivo de mejorar los servicios y actualizar la infraestructura existente. Según informó el periodista Marcelo Gallardo de FM GENTE a través de su cuenta de X, las propuestas serán abiertas el próximo 9 de junio.

Informes técnicos detectaron múltiples deficiencias

De acuerdo a la información difundida, las terminales presentan importantes falencias vinculadas al deterioro edilicio y a la falta de mantenimiento sostenido. Entre los principales problemas detectados figuran filtraciones, iluminación deficiente, baños en mal estado y sistemas contra incendios insuficientes.

Además, se señalaron dificultades de accesibilidad y sectores abandonados o visiblemente deteriorados, lo que encendió la preocupación de las autoridades departamentales respecto al estado general de estos espacios públicos utilizados diariamente por miles de personas.

La concesión incluirá obras y modernización

La Intendencia pretende que la empresa adjudicataria ejecute obras de mejora y modernización, además de incorporar tecnología y renovar la imagen de las terminales del departamento.

El plan contempla una concesión que se extenderá hasta julio de 2028 y buscará revertir el deterioro acumulado en varias de las instalaciones, apostando a brindar mayor seguridad, confort y mejores servicios para usuarios y trabajadores del transporte interdepartamental y local.

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