Intendencia de Maldonado licita la gestión de terminales por su avanzado deterioro

Además, se señalaron dificultades de accesibilidad y sectores abandonados o visiblemente deteriorados, lo que encendió la preocupación de las autoridades departamentales respecto al estado general de estos espacios públicos utilizados diariamente por miles de personas.

La concesión incluirá obras y modernización

La Intendencia pretende que la empresa adjudicataria ejecute obras de mejora y modernización, además de incorporar tecnología y renovar la imagen de las terminales del departamento.

El plan contempla una concesión que se extenderá hasta julio de 2028 y buscará revertir el deterioro acumulado en varias de las instalaciones, apostando a brindar mayor seguridad, confort y mejores servicios para usuarios y trabajadores del transporte interdepartamental y local.