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Empresa automotriz china evalúa instalar planta de armado en San José

La empresa, cuyo nombre no ha trascendido, tiene su sede en la ciudad china de Xi’an, donde se encuentra de visita la intendenta de San José.

Bentaberri hizo anuncios desde China sobre empresa inversora.

Bentaberri hizo anuncios desde China sobre empresa inversora.

 Carlos Lebrato / FocoUy
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La intendenta de San José, Ana Bentaberri, anunció desde la ciudad china de Xi’an, donde se encuentra realizando una visita, que una empresa del sector automotriz de esa localidad proyecta instalar una planta de armado en el departamento durante 2027.

Durante una entrevista en el programa Opinión Pública del portal Visión Ciudadana, Bentaberri señaló que desde hace varios meses la ISJ viene trabajando junto a representantes de esa empresa en Uruguay para concretar la llegada de la inversión, aunque prefirió no adelantar su nombre.

Agregó que una visita a la planta industrial de la misma fue parte de la gira que realiza por estos días en aquel país, oportunidad en la que los responsables de la empresa manifestaron un fuerte interés en instalarse en San José.

Interés de la empresa

Hoy los responsables nos hicieron saber que tienen mucho interés y que vienen tratando de destrabar algunas situaciones para poder radicarse”, expresó.

Según la jerarca, la empresa llegaría posiblemente en el transcurso de 2027.

Bentaberri señaló que meses atrás representantes de la empresa visitaron, junto a autoridades departamentales, varias plantas actualmente vacías sobre la ruta 1 y mostraron especial interés en dos de ellas.

“Aún no decidieron con cuál de las dos se quedarían por algunos temas específicos, pero están muy decididos en hacer su llegada a San José”, afirmó.

Evalúan ubicación

Uno de los primeros predios evaluados fue la planta de Lifan. Sobre ese punto, Bentaberri indicó que aún está pendiente una reunión con responsables de esa firma, prevista para los próximos días en Chongqing, con el objetivo de conocer si mantienen la intención de conservar esa planta en San José.

Explicó que cuando la nueva empresa china manifestó su interés, Lifan no estaba dispuesta ni a vender ni a arrendar el predio, por lo que ese aspecto continúa en análisis.

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