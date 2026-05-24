Empresa automotriz china evalúa instalar planta de armado en San José

Interés de la empresa

“Hoy los responsables nos hicieron saber que tienen mucho interés y que vienen tratando de destrabar algunas situaciones para poder radicarse”, expresó.

Según la jerarca, la empresa llegaría posiblemente en el transcurso de 2027.

Bentaberri señaló que meses atrás representantes de la empresa visitaron, junto a autoridades departamentales, varias plantas actualmente vacías sobre la ruta 1 y mostraron especial interés en dos de ellas.

“Aún no decidieron con cuál de las dos se quedarían por algunos temas específicos, pero están muy decididos en hacer su llegada a San José”, afirmó.

Evalúan ubicación

Uno de los primeros predios evaluados fue la planta de Lifan. Sobre ese punto, Bentaberri indicó que aún está pendiente una reunión con responsables de esa firma, prevista para los próximos días en Chongqing, con el objetivo de conocer si mantienen la intención de conservar esa planta en San José.

Explicó que cuando la nueva empresa china manifestó su interés, Lifan no estaba dispuesta ni a vender ni a arrendar el predio, por lo que ese aspecto continúa en análisis.