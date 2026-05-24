Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos heridos y un atacante abatido

Las detonaciones quedaron registradas en transmisiones en vivo de medios de comunicación que cubrían actividades en la capital estadounidense, lo que incrementó la repercusión del incidente a nivel nacional.

El FBI participa en la investigación

El director del FBI, Kash Patel, informó a través de la red social X que agentes federales trabajan en conjunto con el Servicio Secreto para esclarecer lo sucedido.

“El FBI está en el lugar y apoya al Servicio Secreto en la respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca”, expresó Patel.

Por el momento, las autoridades estadounidenses continúan recopilando información sobre el hecho y no han brindado detalles sobre la identidad del atacante ni sobre el estado de salud de los heridos.