Dos personas resultaron heridas y el presunto atacante murió abatido este sábado por la tarde tras un intenso tiroteo registrado en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos. El episodio ocurrió mientras el presidente Donald Trump permanecía en el interior de la residencia oficial y sede del gobierno federal.
Máxima tensión
Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos heridos y un atacante abatido
Un intenso tiroteo obligó a desplegar un fuerte operativo de seguridad en Washington mientras Donald Trump se encontraba dentro de la residencia presidencial.