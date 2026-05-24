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Mundo Donald Trump | FBI |

Máxima tensión

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos heridos y un atacante abatido

Un intenso tiroteo obligó a desplegar un fuerte operativo de seguridad en Washington mientras Donald Trump se encontraba dentro de la residencia presidencial.

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

Dos personas resultaron heridas y el presunto atacante murió abatido este sábado por la tarde tras un intenso tiroteo registrado en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos. El episodio ocurrió mientras el presidente Donald Trump permanecía en el interior de la residencia oficial y sede del gobierno federal.

La información fue confirmada por el Servicio Secreto estadounidense y replicada por medios locales como CNN y Fox News. Según los reportes preliminares, varios disparos fueron escuchados en la zona, generando alarma y una inmediata respuesta de las fuerzas de seguridad.

Fuerte despliegue policial

Tras el inicio del tiroteo, agentes policiales y unidades especiales fueron movilizados alrededor de la Casa Blanca. La policía procedió a cerrar los accesos a la residencia presidencial, mientras efectivos de la Guardia Nacional bloquearon la circulación en varias cuadras a la redonda.

Las detonaciones quedaron registradas en transmisiones en vivo de medios de comunicación que cubrían actividades en la capital estadounidense, lo que incrementó la repercusión del incidente a nivel nacional.

El FBI participa en la investigación

El director del FBI, Kash Patel, informó a través de la red social X que agentes federales trabajan en conjunto con el Servicio Secreto para esclarecer lo sucedido.

“El FBI está en el lugar y apoya al Servicio Secreto en la respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca”, expresó Patel.

Por el momento, las autoridades estadounidenses continúan recopilando información sobre el hecho y no han brindado detalles sobre la identidad del atacante ni sobre el estado de salud de los heridos.

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