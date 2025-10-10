Silvio Rodríguez y su pareja visitaron a Cristina Kirchner: "Fue lindo recibirlos"

Tras mencionar que Rodríguez se encuentra de gira por Latinoamérica, señaló que en Argentina "se presentará este fin de semana en el Movistar Arena. Tal vez no lo sepa nunca, pero mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto… y a los oídos de millones de argentinos".

"Hoy me visitó en San José 1111. Vino con su compañera… Niurka González, reconocida flautista y clarinetista cubana", indica.

"Fue muy lindo recibirlos y conversar con ellos. Gracias Silvio por la visita, por tu apoyo y por tu solidaridad", confluye la expresidenta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1976722857477493069?t=NHlU6m_Zn4KMT2R9VxyZzw&s=08&partner=&hide_thread=false Silvio Rodríguez no requiere demasiada presentación: genial cantautor y poeta cubano y militante comprometido con las causas justas en todo el mundo. Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza.



Silvio es exactamente eso… autor y… pic.twitter.com/oHKm230kYv — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 10, 2025

Silvio Rodríguez de gira

Rodríguez, de 78 años, se encuentra realizando una gira por América del Sur, que incluye Uruguay, para presentar su nuevo álbum "Quisiera saber".

Tras 13 años de ausencia de presentará en Montevideo los días 17 y 18 de octubre.