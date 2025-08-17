Millares de israelíes salieron a las calles a exigir el fin del conflicto en Gaza

"La Policía de Israel continúa protegiendo el derecho a la protesta legítima, al tiempo que toma medidas decisivas contra las conductas ilegales. Desde esta mañana, 38 personas han sido arrestadas en todo el país por alterar el orden público y poner en peligro la seguridad pública", según el comunicado.

Miles de israelíes se ausentaron del trabajo y colmaron las calles el domingo, bloqueando carreteras y autopistas en todo el país en una de las mayores protestas contra la guerra de los últimos meses, mientras el ejército se prepara para una ofensiva masiva sobre Ciudad… pic.twitter.com/YzVtnptTpG — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) August 18, 2025

Israel extiende control

Según datos oficiales israelíes, el grupo Hamás mantiene a 50 rehenes, 20 de los cuales siguen con vida. Durante diversas labores humanitarias y operaciones especiales, más de 200 rehenes fueron rescatados del enclave.

A principios de agosto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que pretenden extender el control a toda la Franja de Gaza para establecer un perímetro de seguridad y, posteriormente, entregar el enclave a un nuevo "gobierno civil".

Acorde al nuevo plan, Israel prevé proporcionar ayuda humanitaria" a la población civil fuera de las zonas de combate.

La operación militar israelí comenzó tras el ataque Hamás el 7 de octubre de 2023 el sur de Israel, dejando una cifra incierta de muertos y heridos. Ta,bién tomaron 251 rehenes.

Del 19 de enero al 1 de marzo, en la Franja de Gaza rigió un alto el fuego en el marco del acuerdo entre las partes sobre la liberación de rehenes israelíes a cambio de presos palestinos.

Alto el fuego

Durante seis semanas, los grupos palestinos liberaron a 30 rehenes vivos y entregaron los cuerpos de ocho fallecidos. A su vez, Israel puso en libertad a unos 1.700 presos palestinos y retiró tropas desde el interior de la Franja de Gaza.

Al expirar oficialmente la tregua, las hostilidades seguían sin reanudarse por los intentos de los mediadores de involucrar a las partes en unas negociaciones continuas sobre un acuerdo en Gaza.

Sin embargo, Israel dejó de suministrar electricidad a la planta desalinizadora en Gaza y cerró el acceso a la entrada de camiones de ayuda humanitaria al enclave.

La cifra de gazatíes muertos en la guerra asciende a casi 62.000 y el número de heridos supera los 155.800.

(Sputnik)