Bolivia elige nuevo presidente con la izquierda hundida por las divisiones internas

Las encuestas para las elecciones del domingo en Bolivia proyectan un escenario reñido y completamente abierto: no hay claro favorito, la izquierda se hunde arrastrada por las divisiones internas, y los indecisos o con intención de votar en blanco superan el 20% o 30%, según las encuestadoras.

A la cabeza está el empresario Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad, uno de los hombres más ricos del país y que tenazmente se ha postulado a la presidencia desde 2005. Muy de cerca lo sigue el expresidente Jorge Tuto Quiroga, de Libertad y Democracia. Ambos lideran la intención de voto con alrededor de 20% (cercana al 25% según algunos sondeos), sin margen para ganar en primera vuelta.