Mundo

Lamento boliviano

Bolivia elige nuevo presidente con la izquierda hundida por las divisiones internas

Bolivia podría ir por primera vez a segunda vuelta legislativa. El empresario más rico del país está primero en las encuestas y Evo Morales pide voto nulo.

Por Redacción Caras y Caretas

Sin un candidato favorito con la ventaja suficiente en la votación para evadir la segunda vuelta cerca de 7,94 millones de ciudadanos bolivianos, entre los que residen en el país y en el exterior, votan este domingo en unas elecciones generales que definirán al presidente, vicepresidente y a los 166 miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 130 diputados y 36 senadores, para el periodo 2025-2030.

Por primera vez en dos décadas, la derecha podría disputar seriamente el control del poder, en un escenario marcado por la desaceleración económica, tensiones sociales y cuestionamientos a la gobernabilidad. El expresidente, Evo Morales, aseguró ¡que no apoya a ningún candidato y que no tiene ningún acuerdo con algún partido político.

Evo Morales pide voto nulo

Desde su enclave en la selva, rodeado por sus partidarios, Morales describió un entorno de incertidumbre personal y polarización política, reiterando denuncias de persecución judicial y política. Además, dejó claro su desafío al proceso electoral al instar abiertamente el voto nulo.

Las encuestas para las elecciones del domingo en Bolivia proyectan un escenario reñido y completamente abierto: no hay claro favorito, la izquierda se hunde arrastrada por las divisiones internas, y los indecisos o con intención de votar en blanco superan el 20% o 30%, según las encuestadoras.

A la cabeza está el empresario Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad, uno de los hombres más ricos del país y que tenazmente se ha postulado a la presidencia desde 2005. Muy de cerca lo sigue el expresidente Jorge Tuto Quiroga, de Libertad y Democracia. Ambos lideran la intención de voto con alrededor de 20% (cercana al 25% según algunos sondeos), sin margen para ganar en primera vuelta.

