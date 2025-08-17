Sin un candidato favorito con la ventaja suficiente en la votación para evadir la segunda vuelta cerca de 7,94 millones de ciudadanos bolivianos, entre los que residen en el país y en el exterior, votan este domingo en unas elecciones generales que definirán al presidente, vicepresidente y a los 166 miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 130 diputados y 36 senadores, para el periodo 2025-2030.
Lamento boliviano
Bolivia elige nuevo presidente con la izquierda hundida por las divisiones internas
Bolivia podría ir por primera vez a segunda vuelta legislativa. El empresario más rico del país está primero en las encuestas y Evo Morales pide voto nulo.