Tras la cumbre: EEUU prioriza acuerdo de paz total en lugar de alto al fuego en Ucrania

"La mejor manera de poner fin a este conflicto es mediante un acuerdo de paz total. No cabe duda de ello... Lo que buscamos aquí no es un alto el fuego; lo que buscamos en última instancia es el fin de esta guerra", declaró Rubio.

El secretario aclaró que EEUU no es parte en el conflicto en Ucrania, pero es el único país del mundo que actualmente puede contribuir eficazmente a ponerle fin.

"Cuando el presidente (Trump) dice que esta no es nuestra guerra, seamos francos, no es nuestra guerra. EEUU no está en guerra, Ucrania sí lo está. Hemos estado apoyando a Ucrania. Da la casualidad de que somos el único país del mundo con el único líder del mundo que realmente puede sentar a Putin a la mesa para siquiera discutir estos asuntos", declaró Rubio.

Cumbre para la paz

El viernes, Putin y Trump celebraron una cumbre de dos horas y 45 minutos en la ciudad de Anchorage, en Alaska, la primera reunión desde el regreso del político republicano a la Casa Blanca en enero pasado.

El encuentro tenía por objetivo encontrar una solución al conflicto en Ucrania y mejorar las relaciones entre EEUU y Rusia.

Después de la cumbre, Trump afirmó que ahora depende del presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski ,cerrar el acuerdo de paz.

El presidente de Estados Unidos anunció que recibirá a su homólogo ucraniano en el Despacho Oval el lunes 18 de agosto, y también señaló que confía en que pueda organizarse en breve una reunión entre Putin y Zelenski.

(Sputnik)