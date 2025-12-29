STF endurece medidas contra condenados por golpismo tras intento de fuga

Moraes sostuvo que el “modus operandi” de la organización condenada incluye la planificación de fugas con apoyo de terceros, como ya ocurrió en otros casos.

Un prófugo y el antecedente de Vasques

La Policía Federal informó que no logró localizar a Moretzsohn Rocha, condenado a siete años y seis meses de prisión, quien ya no vive en su domicilio de São Paulo y se negó a informar su nueva dirección. El magistrado evalúa ahora ordenar su prisión preventiva.

El endurecimiento de las medidas se produjo luego de la captura en Paraguay de Silvinei Vasques, quien rompió su tobillera electrónica en Navidad y fue detenido cuando intentaba viajar a El Salvador. Condenado a más de 24 años, fue trasladado a una cárcel de Brasilia, reforzando la decisión de la Corte de cerrar el cerco sobre los responsables del intento de golpe.