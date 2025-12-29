Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo prisión domiciliaria | golpistas | militares

BRASIL

STF endurece medidas contra condenados por golpismo tras intento de fuga

Diez procesados vinculados a la trama golpista liderada por Jair Bolsonaro pasaron a prisión domiciliaria por orden del juez del STF Alexandre de Moraes.

golpistas brasil
Por Redacción de Caras y Caretas

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ordenó este sábado la prisión domiciliaria de otros diez condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023, un día después de que se frustrara la fuga del exdirector de la Policía de Carreteras, Silvinei Vasques. La decisión fue adoptada por el ministro Alexandre de Moraes, quien consideró que existe una estrategia organizada para evadir a la Justicia.

Operativo nacional para frenar nuevas huidas

La medida fue ejecutada por la Policía Federal en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahía, Tocantins y el Distrito Federal. Los implicados, que permanecían en libertad mientras sus sentencias eran apelables, deberán ahora cumplir arresto domiciliario y continuar con tobillera electrónica.

Militares, funcionarios y nuevas restricciones

Entre los alcanzados hay siete militares del Ejército, un delegado de la Policía Federal, el presidente del Instituto Voto Legal (IVL), Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, y Filipe Martins, exasesor de Asuntos Internacionales de Bolsonaro. Además del confinamiento en sus domicilios, se les prohibió el uso de redes sociales, el contacto con otros investigados, la posesión de armas y se les exigió la entrega de pasaportes.

Moraes sostuvo que el “modus operandi” de la organización condenada incluye la planificación de fugas con apoyo de terceros, como ya ocurrió en otros casos.

Un prófugo y el antecedente de Vasques

La Policía Federal informó que no logró localizar a Moretzsohn Rocha, condenado a siete años y seis meses de prisión, quien ya no vive en su domicilio de São Paulo y se negó a informar su nueva dirección. El magistrado evalúa ahora ordenar su prisión preventiva.

El endurecimiento de las medidas se produjo luego de la captura en Paraguay de Silvinei Vasques, quien rompió su tobillera electrónica en Navidad y fue detenido cuando intentaba viajar a El Salvador. Condenado a más de 24 años, fue trasladado a una cárcel de Brasilia, reforzando la decisión de la Corte de cerrar el cerco sobre los responsables del intento de golpe.

