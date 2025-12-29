El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ordenó este sábado la prisión domiciliaria de otros diez condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023, un día después de que se frustrara la fuga del exdirector de la Policía de Carreteras, Silvinei Vasques. La decisión fue adoptada por el ministro Alexandre de Moraes, quien consideró que existe una estrategia organizada para evadir a la Justicia.
BRASIL
STF endurece medidas contra condenados por golpismo tras intento de fuga
Diez procesados vinculados a la trama golpista liderada por Jair Bolsonaro pasaron a prisión domiciliaria por orden del juez del STF Alexandre de Moraes.