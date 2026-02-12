Trump amenaza a Irán: o llega a un acuerdo o EEUU será "muy duro"

Trump añadió que continuará dialogando con las autoridades iraníes, pero que si no logra un acuerdo, deberá pasar a la "fase dos".

EEUU "dialoga"

El pasado 6 de febrero, EEUU e Irán retomaron en Omán las negociaciones indirectas, que no se llevaban a cabo desde mayo de 2025 y tras los bombardeos estadounidenses a las instalaciones nucleares civiles del país persa en junio.

Entre abril y mayo de 2025, Washington y Teherán celebraron cinco rondas de consultas indirectas en Omán e Italia.

Trump dio la orden de atacar a Irán pese a que días antes la inteligencia de EEUU había concluido que el país no buscaba desarrollar armas nucleares, según medios estadounidenses.

Irán, en represalia, golpeó una base militar de EEUU situada en Catar.

El miércoles, el mandatario estadounidense dijo que, tras su reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ese mismo día, no se llegó a nada definitivo y que, durante la conversación, insistió en continuar la comunicación con Irán para completar el acuerdo con Teherán.

Trump insiste

El presidente estadounidense volvió a insistir este jueves con la idea de que si Irán se resiste al acuerdo, las consecuencias para el país persa serán "traumáticas".

irán, uno de los países más avanzados en tecnologías civiles nucleares, exporta a varias naciones radiofármacos para el tratamiento del cáncer y aplica profusamente sus avances en este campo en distintos sectores de la industria.

(Sputnik)