Justicia confirmó embargo de US$ 330.000 para los hijos de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow

Los bienes fueron comprados con dinero de la estafa de Conexión Ganadera

Pero según la resolución judicial firmada por Olivera -que fue informada por el periodista Eduardo Preve en su cuenta de X y detallada por Montevideo Portal- la jueza argumentó (en base a los informes de la Fiscalía) que "tanto el garaje como el apartamento fueron “pagados con dinero que salió de la cuenta bancaria de la empresa de ambos (Hernandarias XIII)”, en referencia a la principal tomadora de ganado que tenía Conexión Ganadera.

La resolución judicial detalla que US$ 36.600 salieron de una cuenta del Banco República a nombre de Hernandarias y el “28 de marzo de 2022 se completó el pago con una letra de cambio cruzada a nombre de Baltasar Carrasco por la suma de US$ 293.400, que fue debitada de la misma cuenta bancaria”.

Olivera recordó que los hijos del matrimonio revisten calidad de imputados y fueron citados a declarar como indagados en febrero.

La jueza concluyó que los hijos de Carrasco y Iewdiukow son civilmente responsables, porque los bienes fueron pagados con “dinero que provenía de Conexión Ganadera o de las empresas y personas que de una u otra forma estaban involucrados en el grupo económico investigado”.