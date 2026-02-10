Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Pablo Carrasco | Justicia | Conexión Ganadera

Conexión Ganadera

Justicia confirmó embargo de US$ 330.000 para los hijos de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow

Jueza argumentó que el dinero con el que fueron comprados los bienes de Baltasar y Guadalupe Carrasco Iewdiukow, proviene de la estafa cometida por sus padres.

Los hijos de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow declararán en los próximos días como indagados. 

 Dante Fernández / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera, resolvió mantener el embargo sobre los bienes de Baltasar y Guadalupe Carrasco Iewdiukow, hijos del matrimonio de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, imputados por estafa y lavado de activos en la causa de Conexión Ganadera que investiga el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez.

A esta instancia se llegó porque los abogados de Baltasar y Guadalupe Carrasco Iewdiukow apelaron el embargo solicitado por el fiscal para cubrir la suma de US$ 250 millones de dólares. La defensa de los hijos del matrimonio solicitaron a la Justicia levantar el embargo que pesa sobre un apartamento y un garaje comprados en 2024, a nombre de ellos, que están valuados en US$ 330.000.

En dicho pedido, la defensa de Baltasar y Guadalupe, afirmaba que ambos bienes fueron adquiridos cuando ellos eran “jóvenes estudiantes” y que sus padres, ahorraron para poder comprarlos.

Los bienes fueron comprados con dinero de la estafa de Conexión Ganadera

Pero según la resolución judicial firmada por Olivera -que fue informada por el periodista Eduardo Preve en su cuenta de X y detallada por Montevideo Portal- la jueza argumentó (en base a los informes de la Fiscalía) que "tanto el garaje como el apartamento fueron “pagados con dinero que salió de la cuenta bancaria de la empresa de ambos (Hernandarias XIII)”, en referencia a la principal tomadora de ganado que tenía Conexión Ganadera.

La resolución judicial detalla que US$ 36.600 salieron de una cuenta del Banco República a nombre de Hernandarias y el “28 de marzo de 2022 se completó el pago con una letra de cambio cruzada a nombre de Baltasar Carrasco por la suma de US$ 293.400, que fue debitada de la misma cuenta bancaria”.

Olivera recordó que los hijos del matrimonio revisten calidad de imputados y fueron citados a declarar como indagados en febrero.

La jueza concluyó que los hijos de Carrasco y Iewdiukow son civilmente responsables, porque los bienes fueron pagados con “dinero que provenía de Conexión Ganadera o de las empresas y personas que de una u otra forma estaban involucrados en el grupo económico investigado”.

