Cambio brusco: Inumet y MetSul advierten por tormentas localizadas y rotación de vientos

La jornada de este jueves 12 de febrero presenta un escenario meteorológico de transición, caracterizado por una elevada nubosidad y el ingreso de un frente de inestabilidad que afectará principalmente las zonas costeras. Según el cruce de datos de fuentes oficiales y modelos internacionales, se espera una desmejora gradual hacia el final del día.
1. Pronóstico oficial (Inumet / SMN)
Las instituciones oficiales informan que el cielo se mantendrá de nuboso a cubierto durante gran parte del jueves.
Temperaturas: Las máximas en el área metropolitana rondarán los 26°C, mientras que las mínimas se situarán en los 18°C.
Fenómenos: Se prevén precipitaciones aisladas y tormentas puntuales, principalmente durante la mañana y las últimas horas de la tarde. Para el viernes 13, se espera una leve recuperación térmica con máximas de 27°C.
2. Análisis regional (MetSul)
La agencia brasileña MetSul destaca la persistencia de una masa de aire húmedo sobre el sur del continente. Este factor, combinado con el calor acumulado en los días previos, actúa como "combustible" para el desarrollo de nubosidad de gran desarrollo vertical. MetSul advierte que, aunque las lluvias no serán generalizadas, existe riesgo de chaparrones breves pero intensos en sectores localizados del sur de Uruguay y el litoral argentino.
3. Condiciones de viento y navegación (Windguru)
Para los usuarios marítimos y deportivos, los modelos de alta resolución de Windguru indican:
Dirección: Predominio del sector Noreste (NE) rotando al Este (E) hacia la noche.
Intensidad: Velocidades constantes de entre 10 y 30 km/h.
Rachas: Se anticipan ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h en zonas costeras (Montevideo, Punta del Este y Costa Atlántica) a medida que el viento se afirme del sector SE hacia el viernes.