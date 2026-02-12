Cambio brusco: Inumet y MetSul advierten por tormentas localizadas y rotación de vientos

Temperaturas: Las máximas en el área metropolitana rondarán los 26°C , mientras que las mínimas se situarán en los 18°C .

Fenómenos: Se prevén precipitaciones aisladas y tormentas puntuales, principalmente durante la mañana y las últimas horas de la tarde. Para el viernes 13, se espera una leve recuperación térmica con máximas de 27°C.

2. Análisis regional (MetSul)

La agencia brasileña MetSul destaca la persistencia de una masa de aire húmedo sobre el sur del continente. Este factor, combinado con el calor acumulado en los días previos, actúa como "combustible" para el desarrollo de nubosidad de gran desarrollo vertical. MetSul advierte que, aunque las lluvias no serán generalizadas, existe riesgo de chaparrones breves pero intensos en sectores localizados del sur de Uruguay y el litoral argentino.