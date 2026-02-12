Viaje de Orsi a China "fue de una magnitud que difícilmente vuelva a repetirse"

Tras analizar las particularidades del proceso chino, Barrios concluyó que China "nunca va a ser un país que tome como tal el modelo político, económico e institucional de Occidente”, pero “sí el mundo va a ser cada vez más chino”.

Recordó que el presidente XI Jinping, al asumir como secretario general del Partido Comunista, fue claro al precisar que "China necesita comprender mejor el mundo y el mundo necesita comprender mejor a China”. Esa afirmación, en un contexto en el que a Occidente “le cuesta reconocer” que un país gobernado por un partido comunista, único en el gobierno y de corte “marxista, leninista y maoísta”, haya sido capaz de alcanzar “éxitos que no tienen antecedentes en la era moderna”. Para el disertante, se trata de una clave para comprender la dinámica del proceso.

Lo político sobre los comercial

En cuanto al viaje del presidente Orsi, al frente de una numerosa delegación que incluyó empresarios y sindicalistas, destacó que permitió “profundizar la asociación estratégica integral”. Y en esa línea, destacó que desde el punto de vista político, lo nuevo es colocar "lo político" por encima de lo comercial. “El presidente Orsi es el primer presidente latinoamericano que llega a la República Popular China en una misión oficial después de que la Casa Blanca hiciera público el 7 de diciembre del año pasado la monstruosidad, fundamentalmente para América Latina, que significa el nuevo documento de seguridad del Estado”, subrayó.

Puso de manifiesto que, frente al documento de EEUU, China divulgó un tercer “documento sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe”.

Y ese documento fue valorado en la cumbre. Uruguay “valora altamente” esas definiciones en el punto número 32 de la declaración conjunta emitida tras la cumbre bilateral entre Orsi y Xi Jinping y “comparte los esfuerzos para restablecer un sistema multilateral, la libertad de comercio y la cooperación”.

“Eso es una definición de política exterior uruguaya, porque ante la monstruosidad que implica ese documento, que es irreconciliable con el documento de China para América Latina, Uruguay tomó una posición”, aseveró.

“Ahí hay una definición política. Yo creo que, de lo que queda del mandato del presidente Orsi y por los muchos años por venir, una definición política de esta magnitud no creo que se repita”, sostuvo.

La civilización china

En la presentación, realizada en la Fundación de Cultura Universitaria (FCU), hicieron uso de la palabra el analista y consultor internacional Leo Harari y el politólogo e historiador Gerardo Caetano.

Harari hizo énfasis en la necesidad de comprender que cuando se habla de China ya no se habla solo de un país; "hay que comprender que estamos frente a una verdadera civilización". Y en este sentido recordó que la civilización china tiene más de 5.000 años de desarrollo, y que el actual proceso es concebido como parte de ese derrotero histórico.

"Cuando nos referimos a China, no estamos ante una cultura diferente, estamos frente a una civilización diferente", destacó. Y agregó: "Lo que encontré de notable es esa especie de recurrencia al pasado, que vuelve a ser recuperado como parte del proceso que se está viviendo".

Por su parte, Caetano, tras criticar lo que calificó de "política chiquita" por parte de sectores de la oposición en torno al tema de China y su relación con Taiwán, sostuvo que "a Occidente le cuesta mucho entender al otro y cree que el progreso se hace contra el pasado", a diferencia de China, que lo rescata en forma permanente.

Indicó que las críticas a la declaración firmada por Orsi, en donde se reconoce la existencia de una sola China y a Taiwán como una provincia, siguen la línea de todos los gobiernos uruguayos desde 1985, cuando se establecieron las relaciones diplomáticas.

Caetano analizó el contexto internacional, donde el orden se encuentra subvertido a partir de la política del gobierno de Donald Trump, y concluyó que China "es un actor para reformar, en clave virtuosa, el orden internacional".