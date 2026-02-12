Director de la Policía ratificó que el túnel de Ciudad Vieja era para robar un banco

Túnel

La investigación

El director de la Policía sostuvo que se trata de una escena de hechos compleja y que "los indicios y las evidencias hasta ahora llevan a ratificar la primera información policial del caso".

La investigación permanece en la órbita de la Fiscalía de Flagrancia, que en las próximas horas recibirá el informe sobre la cantidad de metros que estuvieron los delincuentes de concretar el robo. Azambuya explicó que una vez constatado el epicentro de la excavación, desde ahí y en un radio de 200 metros se debió descartar cualquier incidencia pueda afectar instalaciones críticas, como el puerto o cualquier banco privado o público.

Por eso, indicó Azambuya, se trabajó con Policía Científica, Bomberos y otras unidades de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional durante tres días seguidos y finalizada la tarea de constatación se descartó cualquier otra derivación, acotó.

Cooperación internacional

La Policía uruguaya intercambió información con la brasileña que contaba con experiencia en situaciones similares, valoró Azambuya, quien no descartó que los criminales que participaron en la construcción del túnel integren organizaciones criminales de Brasil. Dos de ellos ya fueron identificados en Brasil como miembros del Primer Comando de la Capital (PCC).

"Sería incipiente, porque es la primera vez que nosotros detectamos la posible participación, porque nadie le va a decir que pertenece a ese grupo", señaló el jerarca policial.