Trump anunció que Venezuela "entregará" 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.

Aclaró que el petróleo será transportado por tanqueros y "llevado directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos".

El dinero será controlado por Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este martes que él mismo controlará el dinero que se obtendrá de la venta de millones de barriles de petróleo venezolano.

En particular, el inquilino de la Casa Blanca indicó en Truth Social que "las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a EE.UU.". "¡Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de EE.UU., para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de EE.UU.!", subrayó.

Asimismo, el mandatario anunció que ha solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. "Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos", concluyó.

El pasado domingo, Trump declaró que ha hablado "básicamente con todas" las petroleras sobre la posibilidad de ingresar al país latinoamericano, añadiendo que están dispuestas a hacerlo. "Tienen muchas ganas de entrar", afirmó. Según el presidente, el objetivo es reconstruir el sistema petrolero venezolano y recuperar activos que, a su juicio, fueron apropiados de manera indebida. "Las compañías petroleras van a entrar y reconstruir ese sistema. Van a gastar miles de millones de dólares y van a sacar el petróleo del suelo", dijo.