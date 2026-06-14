Trump confirma que EEUU alcanzó un acuerdo de paz con Irán; firmarán el 19 en Suiza

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Pakistán confirma el acuerdo

"Tras intensas negociaciones, nos complace anunciar que los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán han alcanzado un acuerdo de paz. Ambas partes han declarado el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano", escribió el primer ministro en su cuenta de la red social X.

Sharif precisó que "la ceremonia oficial de firma tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza".

En este contexto, el jefe del Gobierno pakistaní expresó su agradecimiento tanto a Washington como a Teherán por su compromiso para encontrar una solución diplomática al conflicto.

"También deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestros hermanos en esta labor de mediación, al gran liderazgo del Estado de Catar, por su apoyo para alcanzar este acuerdo. Además, quisiera expresar mi especial agradecimiento al liderazgo visionario del Reino de Arabia Saudí y la República de Turquía por sus inmensas contribuciones al respecto", indicó.

Ahora los mediadores prevén facilitar una serie de reuniones esta semana con el fin de sentar las bases para las negociaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma, agregó el primer ministro.

Ataques en febrero

El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, apenas 48 horas después de concluir la tercera ronda de las negociaciones nucleares en Suiza, a lo que Teherán respondió con represalias contra el Estado hebreo y bases del Pentágono en varios países del Golfo.

El estrecho de Ormuz, una vía crucial para el comercio global de hidrocarburos y fertilizantes, quedó bloqueado en medio de estas hostilidades.

El 7 de abril, Trump anunció un alto el fuego de dos semanas, posteriormente prorrogado, aunque la situación seguía inestable.

Sin embargo, Irán y EEUU mantenían negociaciones con la mediación de Pakistán para alcanzar un acuerdo de paz.

(Sputnik)